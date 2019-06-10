Исландия — Турция, Италия — Босния. Прогноз на квалификацию Евро-2020

11 июня в Рейкьявике состоится матч отборочного цикла чемпионата Европы—2020 между сборными Исландии и Турции, а в Турине Италия сыграет с Боснией и Герцеговиной. Букмекеры отдают предпочтение гостям и хозяевам соответственно: поставить на победу турков можно с коэффициентом 2.62, успех итальянцев идёт за 1.41.

Анализ матча Исландия — Турция (11.06.2019)

Довольно трудный матч, который лучше пройти стороной. Сборная Турции сенсационно победила Францию на высокогорье (2:0), но сумеет ли она перенести то физическое состояние на выездной матч с Исландией — загадка. В конце концов, на отдых у них было всего двое суток. Для середины июня срок ничтожный.

Исландцы тоже играли 8 июня, зато были полностью избавлены от перелётов, а в конце сезона недооценивать этот фактор опасно. Встреча с Албанией была для них домашней и получилась крайне непростой. Соперник смотрелся не хуже, закидал штрафную «викингов» навесами, но всё же остался ни с чем (1:0).

Теперь в активе Исландии шесть очков. У Франции столько же, а турки набрали максимально возможные девять баллов и лидируют в группе. Вот и получается, что поражение поставит хозяев на край пропасти: соревноваться с трёхцветными на дистанции после 0:4 в Сен-Дени не получится, а «османы» уже имеют фору в три очка.

Против Исландии говорит текущая форма — победы над Андоррой и Албанией дались со скрипом, а Турция в последнее время здорово прибавила. Но при этом турки ужасно играют с «викингами»: три поражения в четырёх встречах с общим счётом 1:8. Каждая из них состоялась в последние три года.

Единственная закономерность — во всех случаях забивала лишь одна команда (3:0, 0:1, 2:0 и 3:0). Также соперники провели по три матча в отборочном цикле Евро-2020 — и расклад неизменно был тем же. С точки зрения математики «обе забьют — нет» за 1.91 можно считать шикарной ставкой.

Второй вариант — победа Турции по угловым за 2.14. Исландия прекрасно знает свои козыри (точно не игра первым номером) и при любом удобном случае отдаёт противнику мяч. Если гости не откроют счёт в дебюте, шансы на проход будут велики.

Ставки на матч Исландия — Турция

В каждой из очных встреч забивала лишь одна команда (3:0, 0:1, 2:0 и 3:0). Также соперники провели по три матча в отборочном цикле Евро-2020 — и расклад неизменно был тем же. С точки зрения математики «обе забьют — нет» за 1.91 можно считать шикарной ставкой.

Ставка №1: обе забьют — нет за 1.91.

Ставка №2: победа Турции по угловым за 2.14.

Анализ матча Италия — Босния и Герцеговина (11.06.2019)

Сборная Италии может уже в середине июня превратить попадание на чемпионат Европы — 2020 в формальность. Сейчас у неё девять очков в трёх турах и чистое первое место в группе при пяти баллах форы от третьего места. Поскольку для попадания на турнир достаточно попасть в топ-2, картина получается красивая.

Победа над Боснией и Герцеговиной на своём поле — задача не самая сложная. Но противник, похоже, выйдет на поле в Турине умирать, ведь отступать ему некуда. Слишком много осечек на старте: упущенная победа над Грецией (2:2) в родных стенах — это ещё ладно, а вот 0:2 от посредственной Финляндии — уже звоночек.

Причём серьёзный. 1-7 по ударам в створ требуют правильной реакции, так что выбор у боснийцев невелик — надо любой ценой цепляться хотя бы за ничью. Иначе отставание от второй строчки рискует достичь пяти очков. При такой нестабильности оно может оказаться чрезмерным.

Потому не станем мудрить и возьмём П2 с форой "+1,5" за 1.72. Италия, разумеется, фаворит, но мотивация наверняка поможет гостям навязать борьбу. Второй вариант — гости забьют за 1.98. «Скуадра адзурра» осталась без Доннаруммы, а Эдин Джеко даже в неудачный день находит свои 1-2 момента.

Ставки на матч Италия — Босния и Герцеговина

После одного очка в двух прошлых матчах выбор у боснийцев невелик — надо любой ценой цепляться хотя бы за ничью. Иначе отставание от второй строчки рискует достичь пяти очков. Потому не станем мудрить и возьмём П2 с форой "+1,5" за 1.72

Ставка №1: победа Боснии и Герцеговины с форой "+1,5" за 1.72.

Ставка №2: Босния и Герцеговина забьёт за 1.98.

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