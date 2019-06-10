Конкурс прогнозов на матч Испания — Швеция. Фрибеты на 5000 рублей в призах

10 июня Испания и Швеция встретятся в матче отборочного этапа Евро-2020. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.
Превью матча Испания — Швеция
По оценке букмекеров, испанцы — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на победу хозяев поля можно с коэффициентом 1.28. Это примерно 76% вероятности. Сделать ставку на сборную Швеции можно за 12.50 (8%). На ничью в основное время предлагается коэффициент 6.10 (16%).
После трех туров в отборочной группе F Испания занимает 1-е место, набрав все 9 возможных очков. Испанцы обыграли Норвегию (2:1), Мальту (2:0) и Фарерские острова (4:1). Швеция занимает 2-е место, у нее в активе 7 очков. Команда обыграла Румынию (2:1) и Мальту (3:0), а также сыграла вничью с Норвегией (3:3).
Правила конкурса прогнозов на матч Испания – Швеция
1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.
2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (21:45 мск 10 июня), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.
3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».
4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.
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