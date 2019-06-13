«Голден Стэйт» — «Торонто». Прогноз: Кавай с Газолем заберут щит

«Уорриорз» рискнули здоровьем Дюранта и сумели добыть важнейшую выездную победу. Фора «-3» на «Рэпторс» не зашла, гости с выдающимся для столь напряжённого матча процентом атаковали из-за дуги. Тотал меньше 9,5 очка Ибаки не сыграл из-за прекрасной эффективности форварда. Серж отправил в цель 5 из 8 в поле и реализовал ещё пяток штрафных.



День для рубрики завершился полным провалом из-за неудачного выбора в пользу тотала потерь Дрэймонда Грина больше 4,5. На этот раз 23 номер «Уорриорз» гораздо бережнее обращался с мячом и только в паре эпизодов подарил дополнительные владения баскетболистам «Торонто».

«Торонто» — «Голден Стэйт». Прогноз: «Рэпторс» закроют серию в пятом матче «Торонто» возьмёт чемпионство, Дрэймонд Грин продолжит терять мяч — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 225 фишек.

Заход дня: 446202i446202 выбрал более 30 очков Карри, более 8 подборов и 7 передач Дрэймонда Грина за 3.24.



14 июня в «Оракл-Арене» состоится шестой матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Торонто». На данный момент «Рэпторс» впереди в серии 3-2, но в ближайшем поединке букмекеры отдают предпочтение «Уорриорз». Поставить на чистую победу Карри и компании с учётом овертайма можно за коэффициент 1.72.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс» (14.06.2019)

«Уорриорз» в плей-офф уже точно не поможет Дюрант, рвётся в бой несмотря на болезненные ощущения Луни, некоторые из других исполнителей испытывают различные трудности со здоровьем. Из стана «Рэпторс» новой информации по поводу травм не поступало, хотя очевидно, что тот же Кавай ограничивает себя в движениях.



Прогнозировать победителя в шестом матче финала достаточно непросто. «Уорриорз» дома, но в нынешней серии четыре из пяти викторий добыты на выезде. С учётом вылета Дюранта, пожалуй, логичнее ставить на «Рэпторс», так как букмекеры предлагают коэффициент прилично выше двойки на канадцев, однако от данной затеи мы откажемся.



Ник Нёрс своим крайне несвоевременным тайм-аутом несколько сбил порыв Кавая и позволил «Уорриорз» вернуться в игру. Сами баскетболисты «Голден Стэйт» классно атаковали из-за дуги, но в составе действующих чемпионов игроки слишком высокого уровня, чтобы рассуждать о возможной засухе после столь выдающегося командного достижения.



За 1.85 прилично смотрится индивидуальный тотал «Торонто» больше 104,5 очка. Начнём с главного аргумента: канадцы преодолевали установленную планку в четырёх из пяти матчей финальной серии. Исключение пришлось на чудовищный отрезок, когда «Рэпторс» на старте третьей четверти горели 0-18. Защита «Уорриорз» хороша на коротких дистанциях, однако на протяжении всего поединка интенсивности в обороне «Голден Стэйт» явно не хватает.



«Рэпторс» пробивали выбранный нами рубеж даже при реализации около 40% бросков с игры. Канадцы только во втором матче серии кидали с отвратительным процентом, а в остальных случаях даже не самой выдающейся точности «Торонто» оказывалось достаточно для 105 или более очков.



Также, добавим ещё один вариант в пользу гостей и проверим 20 или более очков от «Рэпторс» в каждой из четверти за 2.1. В первую очередь, привлекательным выглядит коэффициент выше двойки при том, что сверхъестественных достижений от канадцев не требуется. Как показывает практика, спады в атаке у «Торонто» случаются редко из-за высочайшего уровня индивидуального мастерства и опыта баскетболистов.



В двадцати четвертях, которые команды сыграли в нынешней финальной серии, «Рэпторс» только однажды набрали менее 20 баллов за результативность. Ставка проходила в 80% поединков текущего противостояния с «Голден Стэйт», а букмекеры дают аппетитные 2.1. Мимо подобного варианта пройти сложно.



Щедрое предложение эксперты выставляют в так называемых экспресс исходах. За 3.24 можно поставить на то, что Леонард с Газолем в совокупности возьмут от 16 подборов. Откуда на нас свалился столь жирный коэффициент не совсем понятно. Оба упомянутых игрока «Рэпторс» выходят в основе, проводят огромное количество времени на паркете и постоянно участвуют в борьбе на щитах.



Если смотреть на статистику Кавая и Марка по подборам исключительно в финальной серии, то мы увидим следующие показатели: 8+7, 14+6, 7+7, 12+7, 12+8. В трёх из пяти поединков Леонард и Газоль с запасом преодолевали нужную нам планку, поэтому данная ставка обязательна для рассмотрения. Коэффициент на неё должен быть в два раза меньше, чем у букмекеров.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Торонто Рэпторс»

Букмекеры снова не верят в нападение «Рэпторс», чем мы постараемся воспользоваться. 20 или более очков канадцев в каждой четверти за 2.1, а также не менее 105 баллов за результативность от «Торонто» за 1.85 нам подходят. Оба выбора лишь по разу не проходили в текущей финальной серии.

На тотал больше 15 подборов Леонарда и Газоля в совокупности аналитики дают безумные 3.24, что не оставляет нам выбора. Кавай и Марк в трёх из пяти случаев с запасом пробивали установленную планку, а их значимость и игровое время говорят сами за себя. Шанс на проход для столь жирного коэффициента невероятно высок.



Выбор №1: «Рэпторс» наберут 20 или более очков в каждой четверти за 2.1



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 550 фишек)



Выбор №2: Кавай Леонард и Марк Газоль сделают в совокупности больше 15 подборов за 3.24



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 1120 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал «Рэпторс» больше 104,5 очка за 1.85



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)



Долгосрочная ставка №7: Дрэймонд Грин станет самым ценным игроком серии за 8.8



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 7800)



Долгосрочная ставка №8: тотал технических фолов у тренеров за всю серию больше 0,5 за 4.5



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 3500)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 тыс. фишек. В банке осталось 24 725 фишек.



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