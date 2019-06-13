Италия – Россия. Прогноз: хозяйки не дадут шансов

13 июня в 21:00 мск в Перудже сыграют женские волейбольные сборные России и Италии. И в этой встрече российским девушкам тяжело на что-то рассчитывать.
Прогноз матча Италия – Россия (13.06.2019)
Ну что, сборная России собралась и выдала практически серию побед. Из двух кряду. Обыграли Болгарию и Корею, правда, в таблице не поднялись, уж очень далеко отпустили соперников. Правда, впереди еще домашний этап.
Игра, конечно, стала поцелостней, в первую очередь набрала Парубец, да и Юринская в диагонали себя почувствовала весьма неплохо. Другой вопрос, что до идеала совсем далеко. Ирина Воронкова, конечно, добавила мощи в атаке, но пока ей не хватает физики, чтобы расходиться с блоком, да и приём хромает. Впрочем, этого следовало ждать. Старцеву мы вчера увидели, но совсем ненадолго. Видимо, её готовят к домашнему этапу.
В матче с Болгарией обыграли соперника благодаря меньшему числу ошибок, можно сказать, на классе. Но то, как блокировали наших нападающих болгарки, как возникали у нас проблемы при приёме подачи этой сборной – настораживает. Хотя, собственно, пора, наверное, привыкнуть.
Сегодня нас ждет Италия. Главный матч уик-энда, топовый соперник, шумные трибуны. Итальянки с Эгону в составе, в общем, нацелены, конечно, рвать и метать.
Другой вопрос, что играет команда тоже с перепадами. Кореянкам, например, отдали сет, хотя в остальных борьбы не получилось. Накатывает порой на итальянок расслабленность, такое бывает.
Но сегодня, думаю, ждать этого «расслабона» не приходится. Всё-таки Россия в женском волейболе – пока ещё имя. Ну и так, пустячок, а приятно: биться команды будут за победу.
Италия – явный фаворит и вся штука здесь в том, сможет ли сборная России зацепиться в одной из партий? Зацепиться, думаю, сможет, а вот победить – нет. Лидеры не готовы пока физически на нужном уровне, а молодёжь, вероятно, просто потеряется в зале, яростно болеющем против.
Ставки на матч Италия – Россия (13.06.2019)
1.11 на победу Италии – это, конечно, очень мало, но это – объективная реальность. Я предлагаю здесь проверить счёт 3:0 за 2.01. Да, у итальянок бывают периоды расслабленности, когда они проигрывают очки сериями, отдают партии, но я думаю, что сегодня так не случится. Почему? Потому что тренеры итальянские видят, что какую-никакую мощь сборная России набрала. Да и побеждать дома Эгону и компания хотят, однозначно хотят.
В качестве альтернативы могу предложить фору (-15.5) по очкам за 1.98. Чего-то другого предматчевые расклады нам просто не дают. Если у российских девушек получится удивить – здорово! Но пока предпосылок к этому не видно.
Ставка: победа Италии со счётом 3:0 за 2.01.
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