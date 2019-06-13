Суарес и Кавани не разочаруют. Прогноз и ставки на Кубок Америки-2019

15 июня в Бразилии стартует 46-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, который продлится до 7 июля. Букмекеры оценили шансы команд и назвали главного фаворита турнира. Самое время попробовать найти ставку с хорошим коэффициентом.

Анализ Кубка Америки-2019 по футболу

Естественно, главным фаворитом букмекеры считают сборную Бразилии: поставить на её победу в турнире можно за 2.30. Мотивация простая — «селесао» за всю свою историю принимали Кубок Америки четырежды и всякий раз становились сильнейшими. Солидные цифры.



Из-за травмы не сыграет Неймар, но и оставшихся ресурсов вполне может хватить для титула. У всех конкурентов есть проблемы разной степени сложности, а у самих бразильцев есть мощный состав, глубокая скамейка, топовый вратарь, крепкий тренер и поддержка трибун. Статус фаворита более чем оправдан.



Следом идёт сборная Аргентины, её успех оценён коэффициентом 4.50. Месси вновь вернулся (это значит, что Агуэро с Ди Марией в составе, а Икарди — дома), но в остальном вопросов хватает. Тренер-дебютант, несколько откровенно провисающих позиций и полная зависимость от лидера — не лучшие предпосылки для трофеев.



Тройку основных претендентов замыкает Уругвай (9.00). Здесь козырей даже побольше: связка Годин-Хименес по-прежнему в центре обороны, Луис Суарес и Эдинсон Кавани всегда готовы забивать, а широте выбора в полузащите может позавидовать кто угодно. Лидеры уже немолоды, но на три интенсивные недели их наверняка хватит.



Победа сборной Колумбии на Кубке Америки — 2019 идёт за 11.0. Вратарь, центр обороны и опорная зона у «кофейщиков» в порядке, а вот готовность звёзд вызывает вопросы. Карьера Хамеса застопорилась, не лучший сезон провёл Хуан Куадрадо, а 33-летний Фалькао сверкает редко. От их готовности будет зависеть многое.



Пятую строчку в списке фаворитов занимает сборная Чили (12.0). Лидеры уже не те, команда постарела и в большинстве матчей выглядит вяло, а новых имён практически нет. Зато чилийцы выиграли два предыдущих Кубка Америки, а потому списывать со счетов их никак нельзя.



Победа сборной Перу идёт за 25.0. В заявке имеются сразу несколько наших хороших знакомых (Джефферсон Фарфан, Кристиан Куэва). В целом состав средненький, но наличие в квартете скромных Боливии и Венесуэлы даёт хорошие шансы на второе место в группе. А там уж как с сеткой повезёт.

Ставки Кубок Америки по футболу — 2019

Первое, что бросается в глаза, — букмекеры переоценивают Аргентину и недооценивают Уругвай. Ставка «Аргентина не выиграет группу В» за 2.17 выглядит здорово. Крепкие соперники (Колумбия, Парагвай, Катар) и необходимость налаживать взаимопонимание после возвращения нескольких игроков повышают риск потери очков. Вариант посмелее — «Колумбия выиграет группу В» за 2.80.



Первое место Уругвая в группе С за 1.93 — по вкусу, а вот выход подопечных Оскара Табареса в полуфинал за 1.80 надо брать. Небесно-голубые точно входят в тройку лучших команд турнира и обладают огромным опытом.



В порядке бреда можно изучить вариант «Катар не займёт последнее место в группе В» за 2.75. Эта сборная уже удивила всех на Кубке Азии — 2019, где стала чемпионом, победив Саудовскую Аравию, Корею и Японию. Обставить парагвайцев ей вполне по силам.



Ставка №1: Аргентина не выиграет группу В за 2.17.



Ставка №2: Уругвай выйдет в полуфинал за 1.80.



Ставка №3: Катар не займёт последнее место в группе В за 2.75.

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