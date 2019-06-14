Бразилия — Боливия, Венесуэла — Перу. Прогноз на матчи Кубка Америки — 2019

15 июня в матчах Кубка Америки — 2019 сборная Бразилии в Сан-Паулу сыграет с Боливией, а в Порту-Алегри встретятся Венесуэла и Перу. Букмекеры считают фаворитом хозяев и гостей соответственно: сделать ставку на бразильцев можно с коэффициентом 1.09, успех Перу идёт за 2.55.

Анализ матча Бразилия — Боливия

С раскладом сил тут всё очевидно. Даже без травмированного Неймара сборная Бразилии на две головы выше по уровню индивидуального мастерства. Разность потенциалов огромна, плюс фактор домашнего турнира наверняка скажется. Вероятность разгрома трудно назвать низкой.

«Селесао» при Тите порой проваливают большие матчи, но именно со слабыми соперниками проблемы у них возникают строго в порядке исключения. 32 очка в 12 играх квалификации ЧМ-2018 (с моменту ухода Дунги) при разнице мячей 33-3 не дадут соврать. Товарищеские встречи перед Кубком Америки тоже прошли бодро.

Боливия традиционно опасна на своём поле, а вот за пределами родного высокогорья удивляет редко. Например, в домашнем матче отбора ЧМ-2018 с бразильцами удалось сыграть вничью (0:0), вот только на выезде зелёные получили 0:5. В общем, их шансы крайне малы.

Если «селесао» находятся в хороших кондициях, три-четыре мяча они наверняка забьют. На старте продолжительных турниров топ-сборные часто выглядят тяжеловато, но свои трибуны и результаты последних товарищеских игр говорят в пользу фаворита. Похоже, физическая форма Бразилии хороша уже сейчас.

Вряд ли вялые 1:0 с аутсайдером в дебютном матче домашнего турнира устроят бразильцев, так что П1 с форой "-2,5" за 1.90 смотрится нормально. Агрессивный дебют практически неизбежен, а потому «угловой к 9-й минуте» за 1.95 и ТБ 1,5 мяча в первом тайме за 2.15 стоит рассмотреть.

Ставки на матч Бразилия — Боливия

Даже без травмированного Неймара сборная Бразилии на две головы выше по уровню индивидуального мастерства. Разность потенциалов огромна, плюс фактор домашнего турнира наверняка скажется. Если «селесао» находятся в хороших кондициях, три-четыре мяча они наверняка забьют.

Ставка №1: победа Бразилии с форой "-2,5" за 1.90.

Ставка №2: угловой к 9-й минуте за 1.95.

Ставка №3: ТБ 1,5 мяча в первом тайме за 2.15.

Анализ матча Венесуэла — Перу

По именам состав у перуанцев немного сильнее, но выступают они в последнее время без былого блеска. Опытные игроки выстреливают не так часто, а новых лиц не хватает. Провальная игра с Колумбией (0:3) перед стартом турнира здорово напрягла: даже до удаления Йотуна соперник выглядел лучше.

Венесуэла провалила отбор к ЧМ-2018 и идёт у букмекеров аутсайдером, зато молодых и энергичных игроков у неё достаточно. Весьма вероятно, что по движению и выносливости «красное вино» даст сборной Перу фору. А всё остальное в руках довольно крепкой линии атаки.

Беда лишь в том, что с обороной у Венесуэлы по-прежнему всё грустно. Фарфан, Герреро и Каррильо умеют находить пространство. Следовательно, без моментов они явно не останутся, вопрос лишь в реализации. Позиционные ошибки и проигрыши позиции венесуэльские защитники любят.

В связи с этим здорово смотрится ИТБ 1 гола Перу за 1.90. Бело-красные забивали в семи предыдущих официальных встречах с Венесуэлой, а в пяти случаях отличались как минимум дважды. Мощные цифры. Вариант посмелее — гол Паоло Герреро за сочные 3.00.

Эта игра будет ключевой для обеих команд. В плей-офф выйдут попавшие в топ-2 и две лучших сборных с третьих мест. С Бразилией тягаться тяжело, а Боливия считается аутсайдером квартета А. Строго говоря, победа над основным конкурентом откроет путь ко второй строчке и четвертьфиналу. Потому стыков и борьбы наверняка хватит на всех.

Раз так, не станем мудрить и возьмём жёлтую карточку к 26-й минуте за 1.87. Общий тотал установлен высоковато (ТБ 5 ЖК идёт за 1.65), а вот вероятность ранней грубости от переизбытка желания и мотивации довольно велика.

Ставки на матч Венесуэла — Перу

Бело-красные забивали в семи предыдущих официальных встречах с Венесуэлой, а в пяти случаях отличались как минимум дважды. В связи с этим здорово смотрится ИТБ 1 гола Перу за 1.90. С обороной у Венесуэлы по-прежнему всё грустно.

Ставка №1: ИТБ 1 гола Перу за 1.90.

Ставка №2: жёлтая карточка к 26-й минуте за 1.87.

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