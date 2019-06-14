Российские клубы опозорятся в Европе и уступят Португалии в рейтинге УЕФА

«Спартак» и «Арсенал» вылетят сразу, а «Зенит», «Локо», ЦСКА и «Краснодар» не смогут тащить вчетвером

Сезон-2019/20 способен стать историческим для российского клубного футбола. Возможен расклад, при котором впервые сразу три команды из РПЛ сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов, однако верится в подобное с трудом.

Букмекеры, выставляя те или иные котировки, рискуют деньгами, а потому стараются максимально корректно оценивать шансы на все доступные исходы. И по мнению аналитиков, ближайшая еврокубковая кампания станет тяжелейшей для страны, которая пока ещё удерживает шестую строчку в рейтинге УЕФА.

В новом сезоне Россия сразу потеряет преимущество над Португалией в 0,583 балла, добытое по итогам кампании-2014/15. Как минимум двое из тройки «Порту», «Бенфика», «Спортинг с высокой вероятностью попадут в евровесну, да и «Брага» и «Виторией Гимарайнш» имеют приличные шансы на преодоление квалификационного барьера на пути в групповой этап Лиги Европы.

Главная проблема для РПЛ, как бы странно это не звучало, заключается в чрезмерном количестве клубов. С одной стороны, болельщики тульского «Арсенала» увидят свою команду на фоне европейских соперников, а с другой – очки, добытые российскими клубами, будут делиться на шесть, а у Португалии лишь на пять.

Букмекеры предлагают поставить на попадание «Арсенала» в групповой этап Лиги Европы за сумасшедшие 4.70, что соответствует 20% вероятности. Если туляки споткнутся на одном из трёх (старт со второго раунда) квалификационных препятствий, то сыграет коэффициент 1.15 (80%). Согласно котировкам аналитиков, потеря одного клуба для РПЛ на ранней стадии практически неизбежна, но на этом потенциальные неприятности только начинаются.

Ещё недавно некоторые эксперты давали 50% вероятности на проход «Спартака» в групповой этап Лиги Европы, но последние трансферные слухи заставили букмекеров произвести переоценку шансов красно-белых в худшую сторону.

В случае преодоления командой Олега Кононова двух квалификационных стадий (старт с третьего раунда) сыграет ставка за 2.25 (вероятность 41%). Обратный исход доступен за коэффициент 1.57 (59%). Таким образом, есть немалый риск того, что сразу две команды, представляющие Россию, наберут минимум очков в общую копилку.

«Краснодар» стартует в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда и пойдёт по пути представителей лиг, что само по себе гарантирует достаточно мощных соперников. Шансы «быков» оказаться в группе главного клубного турнира Старого Света выглядят совсем скромно. Поставить на подобное развитие событий букмекеры предлагают за 4.70 (вероятность 20%), а поражение на одном из этапов с последующим продолжением борьбы в Лиге Европы идёт за коэффициент 1.15 (80%).

Логично предположить, что коллектив Мурада Мусаева способен набрать больше очков для России через уже знакомый и проверенный турнир, но Сергей Галицкий наверняка желает посмотреть на грандов мирового футбола на своём прекрасном стадионе в противостоянии с собственной командой.

В Лиге чемпионов от РПЛ выступят «Зенит», находящийся в первой корзине при жеребьёвке, и «Локомотив», которому могут достаться сразу два монстра. Несмотря на изначально выгодную ситуацию для сине-бело-голубых, эксперты не верят в выход российского клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

Поставить на преодоление группового этапа «железнодорожниками» или коллективом Сергея Семака можно за 2.40 (вероятность 38%). В противном случае сработает коэффициент 1.50 (62%).

Тем не менее, болельщики российского футбола вряд ли останутся без хотя бы одного клуба в евровесне. На групповом этапе Лиги Европы точно выступит ЦСКА, к «армейцам», скорее всего, присоединится «Краснодар», а «Зенит» и «Локомотив» могут занять третью строчку в своих квартетах в турнире рангом выше. В связи с этим, букмекеры выставляют коэффициент 1.25 (вероятность 74%) на выход хотя бы одного клуба РПЛ в плей-офф ЛЕ-2019/20. На обратный исход аналитики предлагают поставить за 3.55 (26%).

Если суммировать приведённые экспертами котировки, то РПЛ, скорее всего, в очередной раз останется без плей-офф Лиги чемпионов, а на групповом этапе Лиги Европы мы наверняка увидим ЦСКА с «Краснодаром», к которым уже на следующей стадии способны присоединиться «Зенит» и «Локомотив».

«Спартак», к сожалению, давно не радует болельщиков выступлениями в еврокубках, а от «Арсенала» сложно ждать преодоления квалификации из-за кадровых потерь, что негативно скажется на коэффициенте России в клубном рейтинге УЕФА. Впрочем, когда негативные прогнозы оказываются неверными, то в этом есть очевидные плюсы.

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