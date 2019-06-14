Бриедис — Гловацки, Дортикос — Табити. Прогнозы на полуфиналы WBSS

15 июня в Риге состоится масштабный вечер профессионального бокса, главными событиями которого станут полуфинальные поединки Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В первом из них путёвку в финал оспорят Юниер Дортикос и Эндрю Табити, а во втором Майрис Бриедис и чемпион мира по версии WBO Кшиштоф Гловацки.

Анализ боя Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки (15.06.2019)

Подошло время полуфиналов второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии. В эти выходные мы узнаем двух лидеров турнира в первом тяжёлом весе. За выход в финал поспорят четверо здоровяков – Майрис Бриедис, Кшиштоф Гловацки, Юниер Дортикос и Эндрю Табити. А полуфинальные схватки пройдут на родине первого – в Латвии.



В начале прошлого года Бриедис уже бился здесь в полуфинале первого сезона WBSS с Александром Усиком и потерпел от украинца первое поражение в карьере. Позднее Усик выиграл и весь турнир, а Бриедис стал его единственным соперником в Серии, кто смог на равных отбиться с лучшим боксёром-2018.



В новом розыгрыше WBSS Бриедис считается чуть ли не лидером сезона, хотя его выступление в четвертьфинале и разочаровало многих. Тем не менее, Майрис в полуфинале и снова дерётся у себя дома. Это значит, что против Гловацки выйдет лучшая версия латвийца.



Кшиштоф также во второй раз подряд участвует в Суперсерии и точно так же его путь в прошлом году прервался на встрече с непобедимым Усиком – только в четвертьфинале. По сравнению с тем годом прогресс поляка налицо, однако ½ финала в этой попытке, скорее всего, станет для него потолком, который не преодолеть.



Бриедис наверняка почувствует дополнительную ответственность перед боем с Гловацким: поединок пройдёт в Латвии, дорога к финалу и возвращению чемпионских титулов как никогда кажется преодолимой, а неудачное выступление в прошлом поединке сто процентов бьёт по самолюбию одного из самых талантливых боксёров с постсоветского пространства.



Вероятнее всего, Бриедис уверенно заберёт судейское решение по итогам 12 раундов. Достаточной нокаутирующей мощи и привычки завершать бои досрочно нет ни у одного из соперников этой пары, а в плане боксёрского навыка – Майрис попросту сильнее.

Ставки на бой Майрис Бриедис — Кшиштоф Гловацки

В новом розыгрыше WBSS Бриедис считается чуть ли не лидером сезона, хотя его выступление в четвертьфинале и разочаровало многих. Тем не менее, Майрис в полуфинале и снова дерётся у себя дома. Вероятнее всего, Бриедис уверенно заберёт судейское решение по итогам 12 раундов.



Ставка: победа Бриедиса по очкам за 2.10.

Анализ боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити (15.06.2019)

Эта пара кажется интереснее на бумаге. Эндрю Табити в четвертьфинале Суперсерии одолел россиянин Руслана Файфера, показав сильное выступление, а Дортикос запомнился многим по прошлогоднему противостоянию с Муратом Гассиевым.



Тогда российский финалист WBSS нокаутировал Юниера в 12-м раунде ½ финала, так что кубинцу будет суперпринципиально выйти в этот раз в финал. За счёт этого психологического буксира и преимущества в опыте Дортикос и должен забирать столь нужную ему победу.

Оба боксёра являются нокаутёрами по своей сути. И пусть на таком уровне досрочные победы случаются реже, мы же верим в нокаут кубинского боксёра.



Думаем, Дортикос победит нокаутом в одном из поздних раундов (9-12) и выйдет в финал, где встретится с Майрисом Бриедисом.

Ставки на бой Юниер Дортикос — Эндрю Табити

Оба боксёра являются нокаутёрами. И пусть на таком уровне досрочные победы случаются реже, мы же верим в нокаут кубинского боксёра. Думаем, Дортикос победит нокаутом в одном из поздних раундов (9-12) и выйдет в финал, где встретится с Майрисом Бриедисом.



Ставка: Дортикос победит нокаутом в 9-12 раундах за 7.50.