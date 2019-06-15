Аргентина — Колумбия. Прогноз: Месси и Фалькао торопиться не станут

15 июня в матче группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Аргентины в Салвадоре сыграет с Колумбией. Букмекеры считают фаворитом хозяев: сделать ставку на аргентинцев можно с коэффициентом 2.20.

Анализ матча Аргентина — Колумбия

Матч с самой яркой вывеской на всём групповом этапе Кубка Америки — 2019 состоится уже во второй день турнира. Обновленная сборная Аргентины с тренером-дебютантом и вернувшимся Месси идёт у букмекеров второй в списке фаворитов турнира. И этот факт вызывает сомнения.



Перетряхивать состав накануне важного старта — сомнительное занятие, но у аргентинцев особого выбора не было. В состав «альбиселесте» вернулся не только Месси, но и Анхель Ди Мария с Серхио Агуэро, которые в последнее время в национальную команду не вызывались.



Атака сборной и прежде часто сводилась к ожиданию чудес от лидера, а после годичной паузы какое-то время на притирку деталей наверняка потребуется. Товарищеские матчи и тренировки — полезная вещь, но без официальных игр они мало чего стоят. Вряд ли Аргентина сразу же нащупает баланс и органично распределит роли.



Сборная Колумбии перед стартом Кубка Америки одержала пару разгромных побед в товарищеских встречах, но состояние звёзд вызывает вопросы: Хамес, Куадрадо и Фалькао провели минувший сезон так себе, а Йерри Мина часто находился в лазарете и тоже не убедил.



Многое будет зависеть от физического состояния, хотя в целом соперники похожи: россыпь громких имён в составе и солидное количество проблем. Кроме того, нужно учитывать формат турнира. Выйти в плей-офф можно и с третьего места в группе, а потому главное — не проиграть главному конкуренту в первом же туре, чтобы не создать себе проблем на ровном месте.



Видимо, дебют получится аккуратным и большого числа голов зрители не увидят. Тем более что шесть из восьми предыдущих очных встреч Аргентины и Колумбии получились низовыми. Так что аккуратные ТМ 2,5 мяча за 1.66 смотрятся надёжно. Кроме того, стоит рассмотреть «гол в первые 28 минут — нет» за 2.07.



Строго говоря, соперники сопоставимы по классу, а мирный исход устроит обе стороны. Следовательно, лобовая ничья за 3.20 вполне вероятна. Вариант попроще — Колумбия не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 2.06.

Последний вариант — ТМ 5,5 жёлтой карточки за 2.25. Судить будет чилиец Роберто Тобар: в 10 матчах внутреннего чемпионата у него 43 «горчичника», в четырёх встречах Кубка Либертадорес — ещё 15. Запас есть, а лишние карточки на старте турнира никому не нужны. Вряд ли игра будет грубой.

Ставки на матч Аргентина — Колумбия

Возьмём ТМ 5,5 жёлтой карточки за 2.25. Судить будет чилиец Роберто Тобар: в 10 матчах внутреннего чемпионата у него 43 «горчичника», в четырёх встречах Кубка Либертадорес — ещё 15. Запас есть, а карточки на старте турнира никому не нужны. Вряд ли игра будет грубой.



Ставка №1: гол в первые 28 минут — нет за 2.07.



Ставка №2: ТМ 2,5 мяча за 1.66.



Ставка №3: ничья за 3.20.



Ставка №4: ТМ 5,5 жёлтой карточки за 2.25.

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