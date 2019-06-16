Уругвай — Эквадор. Прогноз: Суарес и Кавани начнут в Бразилии с победы

За последние 10 лет соперники провели шесть матчей: Уругвай ещё не выигрывал с разницей более чем в один мяч.

17 июня в матче группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Уругвая в Белу-Оризонти сыграет с Эквадором. Букмекеры считают фаворитом номинальных хозяев: сделать ставку на уругвайцев можно с коэффициентом 1.78.

Анализ матча Уругвай — Эквадор (17.06.2019)

Группа С на Кубке Америки — 2019 получилась самой ровной: тут и действующий чемпион Чили, и мощный Уругвай, и крепкие Эквадор с Японией. Впрочем, формат турнира оставляет право как минимум на одну ошибку, ведь выйти в плей-офф можно даже с третьего места в квартете.

Поэтому фавориты и не торопятся с выходом на пик формы. Даже сборная Бразилии в дебютном матче на домашнем турнире долго и мучительно убаюкивала скромнейшую Боливию. Итоговый счёт (3:0) выглядит неплохо, хотя качество игры «селесао» оставляло желать лучшего.

По сути, действительно важные встречи стартуют только в плей-офф. А ведь чтобы не попасть туда с имеющимся у Уругвая или Бразилии составом, надо побить все антирекорды по реализации моментов, дисциплине и раздолбайству. Следовательно, групповой этап становится полноценным полигоном для набора кондиций и улучшению взаимопонимания.

В общем, ожидать сверхуверенной игры и крупной победы от фаворита не стоит. Благо что Эквадор заметно сильнее Боливии, хотя несколько позиций откровенно провисают. Тем не менее, с игрой в обороне у подопечных Эрнана Дарио Шомеса всё довольно неплохо, так что лёгкой жизни у Уругвая не предвидится.

Об этом же говорит история противостояния. За последние 10 лет соперники провели шесть матчей, но Уругвай ни разу не выиграл с разницей более чем в один мяч. А общий баланс выглядит так: две победы, две ничьи и два поражения. Если вы безгранично доверяете статистике, возьмите П2 с форой "+1" за 1.60.

А нам всё же кажется, что небесно-голубые своего добьются. Скорее всего, рисунок игры будет примерно таким: мяч часто находится в центре поля, хозяева благодаря отличной паре нападающих или «стандартам» реализуют один из немногочисленных моментов, а затем играют по счёту. Если повезёт, убегут в контратаку и забьют ещё.

В общем, лобовая П1 за 1.80 смотрится нормально. Если хотите поднять коэффициент, изучите П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.05 или победу Уругвая при тотале меньше 3,5 мяча за симпатичные 2.16. Вариант для авантюристов — П1 с разницей строго в один мяч за 3.34.

Дыркой кажется ставка «любая карточка раньше гола» за 1.64. Этот вариант проходил в пяти предыдущих очных встречах из шести, так что коэффициент кажется заметно завышенным.

Ставки на матч Уругвай — Эквадор

Скорее всего, рисунок игры будет примерно таким: мяч часто находится в центре поля, хозяева благодаря отличной паре нападающих или «стандартам» реализуют один из немногочисленных моментов, а затем сыграют по счёту. Если повезёт, убегут в контратаку и забьют ещё.

Ставка №1: победа Уругвая при тотале меньше 3,5 мяча за 2.16.

Ставка №2: любая карточка раньше гола за 1.64.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.