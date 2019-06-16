Иран – Россия, Франция – США. Прогнозы на Лигу наций

16 июня состоятся завершающие матчи 3-й игровой недели Лиги наций. В 17:00 мск сборная России сыграет с Ираном, а в 21:00 Франция примет США.

Прогноз матча Иран – Россия (16.06.2019)

В Урмие сыграют команды, которые уже выжаты как лимон. Наши ребята оба матча здесь выиграли, но перепады огромные. Туомас Саммельвуо пытается добиться от команды, чтобы она играла ровно, но пока не получается. Правда, результат есть.



Однозначно, что один день отдыха, который дали Волкову, Клюке и Полетаеву – мало. Надеюсь, что в Бразилию и Австралию они не полетят. Слишком много свалилось на плечи парней. А впереди отбор на Олимпиаду, чемпионат Европы, ну и о Кубке мира, хоть он и не нужен в новом формате, забывать не будем.

С Канадой вроде и играли неплохо, но вновь игроки стартовой шестерки цифры в атаке (Волков – 25%, Клюка – 33%) показали скромные. Выручал блок, выручала порой подача, ну и большое число ошибок у Канады.



С другой стороны Иран, который вчера выиграл принципиальный матч у Польши, но затратил кучу сил и эмоций. Зал гонит, иначе бы не выиграли. Игор Колакович пока играет одной шестеркой, и эта шестерка тоже поднаелась. А заменить-то особо некем. Есть какие-то варианты в доигровке, есть молодые интересные центры, но и только.



Чего ждать сегодня? Выйдут однозначно самые что ни на есть боевые составы, а дальше посмотрим. Почему-то я думаю, что Туомасу вновь придётся прилично тасовать шестерку стартовую. По крайней мере, вчера попытка дать отдых Полетаеву и Волкову не удалась.

Ставки на матч Иран – Россия ( 16.06.2019)

Букмекеры отдают преимущество России. Момент неочевидный, мне кажется, что валуйная ставка здесь как раз на сборную Ирана. Уровень россиян, конечно, повыше, но уже нет ни эмоций, ни физики. Ребятам нужна пара недель отдыха.



Что до иранцев, то здесь примерно такая же ситуация, но в Урмие «уфимский вариант», зал придаёт эмоции, дополнительные силы. Вчера в 4-м сете эта публика просто перемолола Польшу, хотя Хейнен в принципе по матчу Колаковича переиграл со своей молодёжью. Поэтому я бы предложил всё же объективно заиграть здесь победу Ирана за 2.08.



Из альтернатив, думаю, неплохим вариантом будет ставка на ТБ 182.5 очка за 1.74. Не думаю, что будет тут 3:0 в одну из сторон.



Ставка: победа Ирана за 2.08.

Прогноз матча Франция – США (16.06.2019)

Сборная Франции вчера знатно оконфузилась, проиграв Аргентине. Лоран Тилли призвал на домашний этап всех своих лидеров, но игра не пошла ни у кого. После 2 сетов состав немного перетасовали, что-то начало получаться, но это был временный всплеск. И это несмотря на то что не сильно удалась игра лидеру аргентинцев Факундо Конте (9 из 24 атак всего). Зато в огне были Бруно Лима и Кристиан Поглайен.



Что теперь? Французам реванш нужен в игре с США, иначе не поймут. Вот только сделать это будет довольно сложно. Американцы вчера не напрягались, дав поиграть резервистам в матче с Германией. И, кстати, преуспели, 3:1.



Сегодня наверняка Джон Спироу сыграет основой. Появятся и Сандер, и Холт, и Кристенсон. Матчи между этими командами всегда получаются довольно интересными, затяжными, так что мы вправе и здесь ждать подобного. Интересно, кого предпочтет Тилли: лидеров, которые пока не в лучшей форме или же резервистов, которые уже набрали ход.

Ставки на матч Франция – США (16.06.2019)

Думаю, заиграть андердога в этом матче – неплохая идея. 2.92 на победу США – хорошая цифра, исходя из того, что парни уже на ходу, да и вчера получили отдых. Если же это для вас чересчур, то тотал 182,5 очка – отличный вариант. Сомнительно, что дело закончится здесь в трех сетах, сомнительны и большие отрывы в партиях.

Ставка №1: победа США за 2.92.



Ставка №2: ТБ 182.5 очка за 1.90.



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