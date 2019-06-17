Япония — Чили. Прогноз: всё внимание на судью

18 июня в матче группового этапа Кубка Америки — 2019 сборная Японии в Сан-Паулу сыграет с Чили. Букмекеры считают явным фаворитом номинальных гостей: сделать ставку на чилийцев можно с коэффициентом 1.43.

Анализ матча Япония — Чили (18.06.2019)

Довольно сложный матч, который лучше обойти стороной из-за скучной линии и непонятного состояния обеих команд. Сборная Чили, разумеется, посильнее и явно будет фаворитом, но коэффициент 1.43 на её победу навевает тоску, а для больших фор особых предпосылок не видно.

Состав у чилийцев практически тот же, что и на предыдущем Кубке Америки, но в этом-то и проблема. Свежей крови в последние годы нет, а привычные герои постепенно сдают. Невыход на ЧМ-2018 оказался большим ударом для страны и доказал, что нынешнее поколение не вечно.

Алексис Санчес стал обузой для «Манчестер Юнайтед» и только-только вернулся после травмы, ряд ключевых футболистов преодолел рубеж в 30 лет, да и с вратарями проблема. Клаудио Браво не успел набрать форму и остался за бортом заявки, а остальные голкиперы ему всё же уступают.

Неслучайно в последнее время сборная Чили пропускала чуть ли не ото всех подряд, даже от Гаити. Маурисио Исла и Гари Медель теряют скорость, опорная зона часто не справляется, а 31-летний Габриэль Арьяс выручает далеко не всегда. В общем, выиграть Кубок Америки в третий раз подряд красным вряд ли удастся.

На другой чаше весов Япония. Она вышла в плей-офф ЧМ-2018 и едва не выбила Бельгию, добралась до финала Кубка Азии — 2019 и бодро провела товарищеские матчи — всего одно поражение в четырёх встречах перед турниром (0:1 от крепкой Колумбии). Вроде бы П2 с форой "+1" за 2.17 напрашивается. Но есть парочка нюансов.

Товарищеские игры в расчёт не берём из-за скромного уровня соперников. Победа над Боливией (1:0), ничья с Тринидадом и Тобаго (0:0) и победа над Сальвадором (2:0) — ничего особенного. Ну и самое главное — японцы привезли в Бразилию полуторный (а то и вовсе второй) состав. Целый ряд известных игроков с опытом выступлений в Европе турнир пропустят.

Зато будет много молодых футболистов. За ними, разумеется, будет интересно следить, но ждать результата всё же не стоит. Азиатская сборная проверит ближайший резерв, попробует ужалить 1-2 соперников за счёт движения и дисциплины, но, скорее всего, наберёт не больше двух-трёх очков.

В общем, Чили свою победу наверняка одержит, но из-за низких коэффициентов лучше поискать что-то ещё. Нам нравится ИТБ 2,5 углового Чили в первом тайме за 1.88 и «угловой к 9-й минуте» за 1.92. Япония вряд ли станет претендовать на территориальное преимущество, так что красные наверняка сразу же обложат штрафную площадь соперника.

Встречу рассудит парагваец Марио Альберто Диас Богадо де Вивар. За два последних сезона он провёл в Кубке Либертадорес 10 матчей, показав в них 57 жёлтых и 6 красных карточек, а также назначив 6 пенальти. ТБ 4,5 ЖК за 1.80 надо брать, а вот на пенальти дают 3.10. С учётом статистики арбитра и использования VAR смахивает на валуй.

Ставки на матч Япония — Чили

Фигура судьи заслуживает внимания. Парагваец Марио Альберто Диас Богадо де Вивар за два последних сезона провёл в Кубке Либертадорес 10 матчей. Статистика: 57 жёлтых и шесть красных карточек, шесть пенальти. Возьмём ТБ 4,5 ЖК за 1.80 и пенальти за 3.10.

Ставка №1: ТБ 4,5 жёлтой карточки за 1.80.

Ставка №2: пенальти за 3.10.

Ставка №3: угловой к 9-й минуте за 1.92.

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