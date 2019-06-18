Бразилия – Венесуэла, Боливия – Перу. Прогноз на матчи Кубка Америки-2019

19 июня во втором туре Кубка Америки — 2019 в группе А состоятся два матча. На стадионе «Маракана – Марио Филью» в Рио-де-Жанейро Боливия померится силами с Перу, а в Салвадаре на «Арене Фонте-Нова – Отавиу Мангабэйра» Бразилия сыграет с Венесуэлой. Поставить на победу бело-красных букмекеры предлагают за 1.54, а на успех жёлто-зелёных эксперты дают коэффициент 1.14.

Прогноз матча Боливия — Перу (19.06.2019)

Боливия разгромно уступила Бразилии в первом туре, хотя по итогам первого тайма на табло горели нули. Команда Эдуардо Вильегаса развалилась во втором тайме, и разница «-3» может серьёзно сказаться на шансах команды на выход из группы. Теперь зелёным необходимо набирать очки в двух ближайших поединках.

У перуанцев, с одной стороны, ситуация проще, так как уже есть один балл в копилке, но в третьем туре коллектив Рикардо Гареки поджидает уже упомянутая Бразилия, с которой даже за ничью зацепиться крайне непросто. Бело-красным жизненно важно победить именно в предстоящем поединке, и для этого хватает предпосылок.

Чистая виктория номинальных гостей доступна в букмекерских конторах за 1.54. Согласитесь, линия не самая впечатляющая. Зато за 2.02 можно проверить победу Перу с разницей в один или два мяча. Таким образом, мы практически без риска повышаем коэффициент на 0.48, что нас полностью устраивает.

Да, Боливия в предыдущем поединке уступила 0:3, но до этого у зелёных была серия из девяти поединков, в которых парни Эдуардо Вильегаса не позволяли себя громить. У Перу статистика ещё более очевидная. За 15 последних матчей у бело-красных лишь одна победа с разницей в три мяча, а все остальные успехи были с менее солидным преимуществом.

Если номинальные гости и получат три очка (к чему склоняются букмекеры), то с огромной вероятностью сделают это в напряжённой борьбе. Так как на Кубке Америке — 2019 выход из группы возможен даже с третьего места, то для Боливии ещё ничего не потеряно, зелёные будут сражаться, однако класс футболистов Эдуардо Вильегаса гораздо ниже, чем у противника.

Нас устроит сразу несколько итоговых раскладов, например, 0:1, 0:2, 1:2 и 1:3. У Боливии было больше времени для отдыха, однако у зелёных огромные проблемы с составом. Мастерство перуанцев рано или поздно скажется, и бело-красные обязательно забьют. Трио Фарфан – Герреро – Куэва должно перевести количество создаваемых моментов в качество, а у Эдуардо Вильегаса в распоряжении столь квалифицированных исполнителей нет. Бело-красные здесь явный фаворит.

Ставка на матч Боливия — Перу

Боливия – слабейшая команда Группы А, поэтому Перу абсолютно заслуженно идёт фаворитом в предстоящем поединке. Брать чистую викторию номинальных гостей за 1.54 невыгодно, а вот проверить победу бело-красных с разницей в 1-2 мяча за 2.02 куда интереснее. Коллектив Эдуардо Вильегаса крайне редко позволяет себя громить, поэтому лёгкой прогулки у Фарфана и компании не ожидается.

Ставка: Перу победит в 1-2 мяча за 2.02.

Прогноз матча Бразилия — Венесуэла (19.06.2019)

Бразилия помучилась в первом тайме матче с Боливией, но затем всё же взяла своё. Дублем отметился Коутиньо, а Эвертон довёл счёт до крупного. С выходом из группы у хозяев турнира проблем, разумеется, не возникнет, но Тите волнует только итоговый триумф. Отсутствие Неймара и несколько других именитых футболистов вряд ли играет на руку жёлто-зелёным.

Венесуэла выстояла в меньшинстве против Перу и теперь имеет приличные шансы на попадание в 1/4 финала, скорее всего, со второго или третьего места в группе. Ключевой матч для коллектива Рафаэля Дудамеля состоится против Боливии, однако сейчас у гостей есть простая и очевидная задача – нужно постараться зацепиться за ничью или хотя бы не проиграть крупно.

Так как та же Боливия уступила Бразилии в три мяча, то Венесуэлу может даже устроить поражение в один или два гола. В связи с этим предлагаем рассмотреть индивидуальный тотал жёлто-синих меньше 2,5 за 1.9. Да, в двух последних поединках Коутиньо и компания отгрузили в сумме десятку, но соперники были слишком слабы.

До Боливии и Гондураса команда Тите лишь однажды в семи поединках забила больше двух мячей, притом что встречи носили товарищеский характер. Даже с самым слабым соперников в группе Бразилия провозилась целый тайм и открыла счёт лишь благодаря пенальти. Венесуэла уровнем выше, чем предыдущий оппонент хозяев турнира, поэтому ожидать голевую феерию слишком опрометчиво.

В пяти последних очных встречах между Бразилией и Венесуэлой зафиксированы следующие результаты: дважды по 0:0, 2:1, 3:1 и 2:0. Лишь в одном случае жёлто-зелёным удалось трижды огорчить вратаря соперника. Более того, в девяти матчах парни Рафаэля Дудамеля только раз пропустили трёшку, а во всех остальных случаях оборона выглядела вполне прилично.

Игра Бразилии в нападении сильно зависела от Неймара. Из-за травмы лидера Тите приходится на ходу перестраивать систему. Да, у жёлто-синих подавляющее преимущество в мастерстве, но на примере той же Аргентины мы видим, как порядок частенько бьёт класс. Естественно, фактор домашних трибун и таланта должен сказаться, однако Венесуэла явно крепче, нежели Боливия, да и потенциальный счёт 1:0 или 2:0 с турнирной точки зрения не станет для гостей катастрофой.

Ставка на матч Бразилия — Венесуэла

Бразилия легко громит слабых противников, но с более серьёзными оппонентами у команды Титы дела в атаке обстоят далеко не лучшим образом. За 1.9 мы проверим индивидуальный тотал хозяев меньше 2,5. Венесуэла лишь раз за девять последних матчей пропустила больше двух мячей, да и турнирная ситуация в Группе А такова, что гостям невыгодно лезть вперёд даже при минимальном отставании в счёте.

Ставка: индивидуальный тотал Бразилии меньше 2,5 за 1.9.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.