Колумбия – Катар. Прогноз: с Фалькао на поле не обойдётся без трёшки

Фалькао и Хамес проявят мастерство, но и Катар не станет отсиживаться в обороне.

20 июня на стадионе «Морумби – Сисеру Помпеу де Толеду» в Сан-Паоло состоится матч второго тура в Группе B между сборными Колумбии и Катара. «Кофейщики» идут у букмекеров явным фаворитом. Эксперты предлагают поставить на победу номинальных хозяев за 1.34, а фора «-1,5» на Фалькао и компанию доступна за коэффициент 2.1.

Прогноз матча Колумбия — Катар (20.06.2019)

Колумбия и Катар превзошли ожидания экспертов в первом туре, теперь обе команды в прекрасном настроении подходят к очному поединку. «Кофейщики» сумели нейтрализовать грозное по именам нападение Аргентины и продемонстрировали убийственную реализацию. Оба удара в створ в исполнении парней Карлуша Кейруша оказались голевыми. Теперь Фалькао и компания постараются гарантировать себе первую строчку в группе.

Катар вырвал ничью с Парагваем, хотя перед матчем считался аутсайдером, а в середине второго тайма горел 0:2. Команду Феликса Бас Санчеса постоянно недооценивают, но бордовые продолжают прогрессировать и на ближайшем чемпионате мира вполне способны преподнести сюрприз.

Кубок Азии тоже не выигрывает кто попало, это достижение Катара также не стоит списывать со счетов. За девять последних матчей бордовые уступили лишь Бразилии, хотя сделаем оговорку на то, что большинство соперников было не самого высокого уровня. Колумбия явный фаворит, однако чистая победа идёт за слишком низкий коэффициент, а брать фору «-1,5» достаточно рискованно.

У «кофейщиков» манера игры практически всегда зависит от соперника. Если в противниках попадается грозный по именам коллектив, то парни Карлуша Кейруша готовы забетонировать центр поля и терпеливо дожидаться своих моментов. Со скромными оппонентами ситуация совершенно иная. Когда Фалькао, Хамес и остальные видят перед собой не самую сильную сборную, то пытаются продемонстрировать весь свой атакующий потенциал.

Катар – это команда также не из робкого десятка. Да, у бордовых получается контролировать мяч далеко не со всеми, но и к «парковке автобуса» коллектив Феликса Бас Санчеса прибегает не часто. На наш взгляд, в этом поединке уместно рассмотреть классический тотал больше 2,5 за 1.85. В пяти из семи последних матчей с участием Колумбии зрители становились свидетелями не менее трёх голов. Исключением стали лишь битвы с упрямыми японцами и Аргентиной, с которой опасно ввязываться в открытый футбол.

Не так давно Катар уступил Бразилии 0:2, но были ещё 4-0 с ОАЭ, 3-1 с Японией и 2:2 с Парагваем. Колумбия сыграет с позиции силы и постарается использовать преимущество в индивидуальном мастерстве, а бордовых вполне устроит противостояние на встречных курсах, поэтому мы вправе ожидать несколько убойных моментов. Только бы не подвела реализация.

За коэффициент 2.1 интересно смотрится тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 2,5. Обе команды не стесняются грубо срывать чужие атаки, а ближе к концовке должны появиться разрывы в линиях, вынуждающие откровенно нарушать правила. В матче Парагвай – Катар арбитр показал три «горчичника» после перерыва, а во встрече Аргентина – Колумбия рефери пришлось демонстрировать пять предупреждений на указанном отрезке. Статистика явно в нашу в пользу.

Ставки на матч Колумбия — Катар

В пяти из семи последних поединков с участием Колумбии забивалось не менее трёх мячей. Катар из недавних соперников выдал низ только с Бразилией, а с ОАЭ, Японией и Парагваем показывал результативный футбол. Тотал больше 2,5 за 1.85 выглядит перспективно.

Также, за 2.1 возьмём тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 2,5. В матчах обеих сборных в первом туре группы B арбитрам после перерыва пришлось в сумме выдать 3 и 5 «горчичников» соответственно. Ожидать джентельменского поведения в столь значимом поединке от соперников не стоит.

Ставка №1: тотал больше 2,5 за 1.85.

Ставка №2: тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 2,5 за 2.1.

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