Аргентина – Парагвай. Прогноз: Месси снова не забьёт за сборную

20 июня на стадионе «Минейрао – Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти состоится матч второго тура в группе B между сборными Аргентины и Парагвая. Букмекеры, разумеется, отдают явный перевес Месси и компании. Поставить на чистую победу номинальных хозяев эксперты предлагают за коэффициент 1.45.

Прогноз матча Аргентина — Парагвай (20.06.2019)

Аргентина в жёсткой мясорубке с Колумбией не использовала свои немногочисленные шансы, за что и была наказана во втором тайме. У бело-голубых дисбаланс в составе, который заметен невооружённым глазом, однако с точки зрения турнирной таблицы ничего страшного не произошло. Два ближайших соперника вполне по силам Месси и компании, но просто так очки на Кубке Америки — 2019 никто не подарит.

Парагвай упустил потрясающую возможность практически гарантировать себе выход в 1/4 финала, сведя к ничьей матч с Катаром. В группе C уже две команды с нулём очков и разницей 0:4, поэтому «гуарани» вполне могло бы хватить лишь одной победы в первом туре для прохода в следующую стадию.



Теперь коллектив Эдуардо Бериццо ожидает тяжелейшее испытание. Мало того что играть против Месси и компании всегда тяжело, так сейчас ещё и Аргентина злая после поражения от Колумбии. Номинальные хозяева постараются уничтожить аутсайдера, однако Парагвай не постесняется грубить, отряжать на опеку Лео по 2-3 футболиста и перекрывать форвардов оппонента.



Аргентине тяжело даётся позиционное нападение. Месси приходится опускаться в глубину, на острие один Агуэро, а тому же Ди Марии соперники стараются оставлять минимум пространства. Против бело-голубых большинство тренеров используют насыщенную оборону, что без качественной поддержки из средней линии делает атаку коллектива Лионеля Скалони достаточно предсказуемой.



Стратегически Парагвай устроит ничья. Конечно, для Аргентины мирный исход не станет катастрофой вселенского масштаба, из группы можно выйти и с четырьмя очками, но любой матч без победы лишь усиливает давление на Месси и компанию. Фавориту придётся раскрываться, и за 1.84 мы рискнём взять гол «гуарани».



Как только Аргентина навалилась на Колумбию всем составом, защита Лионеля Скалони сразу превратилась в решето. У Парагвая нет столь мастеровитых исполнителей, как Хамес или Фалькао, но «гуарани» могут спокойно терпеть и выжидать свои моменты прямо со стартового свистка. От аутсайдера никто не ждёт больших свершений, номинальным гостям нечего терять.



С 2008 года команды провели девять очных поединков, и только в одном из указанных матчей Парагвай не смог распечатать ворота грозного противника. Статистика выглядит убедительно, а коэффициент вполне приличный. Аргентина порой заигрывается при контроле мяча на своей половине, что едва не привело к глупейшему голу с Колумбией. Подобные эпизоды наверняка случатся и в ближайшей встрече.



Голевая серия Парагвая на настоящий момент составляет четыре матча. У Аргентины оборона не блещет надёжностью, во вратарской линии по традиции проблемы, а полузащитники окажутся вынужденными оставлять огромные зоны. Коллектив Эдуардо Бериццо попадает в идеальную для себя среду.



За 1.86 мы отважимся поставить на то, что Месси не сумеет отличиться. У лидера Аргентины был убойный момент в битве с Колумбией, а также несколько дальних штрафных. Парагвай, естественно, отрядит на опеку Лео двух или трёх футболистов, поэтому «десятка» бело-голубых получит реальный шанс отличиться только с 11-метрового.

В пяти последних официальных матчах за Аргентину у Месси лишь один забитый мяч, а букмекеры предлагают коэффициент в районе двойки. При Скалони капитан бело-голубых действует в оттяжке, но никакого дополнительного пространства ему это не даёт. Если вратарь Парагвая не допустит ляп при штрафном Лео, то шанс на проход ставки очень высок.

Ставки на матч Аргентина — Парагвай

За девять последних матчей с Аргентиной Парагвай не забивал лишь однажды, поэтому за 1.84 мы поставим на гол аутсайдера. Оборона бело-голубых не славится надёжностью, вратарь уровня ниже среднего, а полузащита будет увлечена позиционным нападением. Номинальные гости используют хотя бы один из нескольких шансов.



За 1.86 стоит проверить продолжение сухой серии для Месси. У Лео лишь один мяч в пяти последних официальных играх за сборную, а Парагвай наверняка отрядит на опеку лидера Аргентины свои лучшие силы.



Ставка: Парагвай забьёт за 1.84.



Ставка: Месси не забьёт за 1.86.



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