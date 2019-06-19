Елена Остапенко — Йоханна Конта. Прогноз: британка пройдёт дальше

19 июня в матче второго круга турнира WTA Premier в английском Бирмингеме Елена Остапенко сыграет с Йоханной Контой. Букмекеры считают фавориткой британскую теннисистку: сделать ставку на победу Конты можно с коэффициентом 1.36.

Кризис в карьере Остапенко и не думает отступать. На дворе уже середина июня, но за весь 2019 год теннисистка из Латвии лишь однажды сумела одержать две победы подряд. Для бывшей пятой ракетки мира, которой только-только исполнилось 22 года, результат кошмарный.



Да и те самые единственные две победы подряд трудно считать полноценным достижением: на турнире в Чарльстоне она расправилась с Юханной Ларссон, а затем три партии возилась с малоизвестной американкой Шелби Роджерс и всё же добилась своего на тай-брейке. Вот, собственно, и всё.



Чудовищная нестабильность привела к провалам на ТБШ — Елена вылетела в первом круге как на Australian Open, так и на «Ролан Гаррос». В Бирмингеме она открывает грунтовый сезон, потому что ранее отказалась от участия в турнире в голландском Хертогенбосхе.

В первом круге Остапенко смела с корта 18-летнюю Игу Свёнтек. 18-летняя полячка неплохо пошумела на «Ролан Гаррос»-2019 и прошла квалификацию в Бирмингеме, но на фоне Елены выглядела просто ужасно и ограничилась двумя взятыми геймами во втором сете, а первый вообще отдала под ноль.



Следующий соперник гораздо опаснее. Йоханна Конта провалила предыдущие 1,5 года, а теперь, похоже, вернулась на свой уровень. Полуфинал в Париже уже случился (был бы и финал, но нервы и глупые ошибки не позволили превратить 5-3 в каждой из партий в победу), на носу домашний Уимблдон.



Стартовала в Бирмингеме Конта бодро, уверенно разбив опасную Анетт Контавейт (6:4, 6:2). Подача шла так себе, зато на приёме британка стабильно осложняла оппонентке жизнь. И в итоге сделала по два брейка в каждом сете. Этого с лихвой хватило для прохода во второй круг.



Ставки на матчи Остапенко всегда опасны, но по всем раскладам она аутсайдер. Йоханна получит полную поддержку трибун, она находится чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру и имеет преимущество по личным встречам. П2 с форой "-4 гейма" за 1.75 смотрится здорово.

Но есть и ещё один момент. Все предыдущие матчи между Остапенко и Контой растягивались на три партии. Если вы доверяете статистике, проверьте третий сет за 3.02. Проблема заключается в том, что все встречи состоялись в 2017 и 2018 годах, когда Елена выступала куда сильнее, чем сейчас.

Ставки на матч Елена Остапенко — Йоханна Конта

Ставки на матчи Остапенко всегда опасны, но по всем раскладам она аутсайдер. Йоханна получит полную поддержку трибун, она находится чуть ли не в лучшей форме за всю карьеру и имеет преимущество по личным встречам. П2 с форой "-4 гейма" за 1.75 смотрится здорово.



Ставка: победа Конты с форой "-4 гейма" за 1.75.

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