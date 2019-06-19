Анжелика Кербер — Мария Шарапова. Прогноз: немка окажется сильнее

20 июня в матче второго круга турнира WTA International на Мальорке Анжелика Кербер сыграет с Марией Шараповой. Букмекеры считают фавориткой немецкую теннисистку: сделать ставку на победу Кербер можно с коэффициентом 1.77.
Анализ матча Анжелика Кербер — Мария Шарапова (20.06.2019)
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Мария наконец-то вернулась в тур. И уже успела одержать первую победу за четыре с половиной месяца. Предыдущий успех случился ещё в январе на турнире в Санкт-Петербурге (6:0, 6:4 против Дарьи Гавриловой), после чего пришлось взять продолжительную паузу из-за проблем с плечом.
Первая игра с января получилась неровной, но это абсолютно нормально. Шараповой в стартовом круге досталась Виктория Кужмова из Словакии — теннисистка средняя, но довольно старательная. В первом сете всё решил характер россиянки, потому что подача была чудовищно нестабильной и без трудностей не обошлось.
В одном из геймов она и вовсе совместила три эйса и три двойных ошибки. Дело дошло до тай-брейка, где не без помощи везения (удачный отскок от троса при 7:8) всё же удалось взять верх. А вот вторая партия прошла в одну калитку: Мария прибавила, а Кужмова совсем расклеилась и не взяла ни единого гейма.
Во втором круге с такой подачей зацепиться за результат будет сложно, всё же семь двойных ошибок — это перебор. Кербер гораздо опаснее словачки, да и на траве она более чем хороша. Действующая чемпионка «Уимблдона», между прочим.
И всё же сдержанный повод для оптимизма имеется. Проблемы на подаче в первой партии с Кужмовой, похоже, связаны скорее с долгим простоем, чем с болевыми ощущениями в плече. Ведь за весь второй сет Шарапова допустила лишь одну двойную ошибку. Это радует.
Надо сказать, что сама немка на фоне проблем с ногой слабо провела грунтовую часть сезона. Впрочем, быстрые покрытия она любит сильнее, так что ждём улучшения результатов. Первый круг она преодолела по схожему сценарию: долго запрягала и даже отдала сет скромнейшей Исалин Бонавентюр, но в решающий момент добавила и не оставила противнице шансов.
Обе теннисистки находятся не в лучшей форме и наверняка будут играть с перепадами. И всё же давать 1.77 на Кербер немного странно. Просто статистика: за последних три года на траве у немки 24 победы и шесть поражений, у россиянки за тот же период на данном покрытии одна победа и одно поражение. И победа эта одержана накануне.
Плюс Анжелика выиграла три предыдущие очные встречи (в том числе и на траве, 4-й круг «Уимблдона»-2014). Мария наверняка навяжет борьбу в одной из партий (и, возможно, её выиграет), но забирать интенсивные матчи у крепких соперниц после 4,5 месяцев паузы неимоверно трудно. Потому берём П1 за 1.77.
Ставки на матч Анжелика Кербер — Мария Шарапова
За последних три года на траве у немки 24 победы и шесть поражений, у россиянки за тот же период на данном покрытии одна победа и одно поражение. И победа эта одержана накануне. Плюс Анжелика выиграла три предыдущие очные встречи. Возьмём П1 за 1.77.
Ставка: победа Кербер за 1.77.
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