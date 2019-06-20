Роджер Федерер — Жо-Вильфрид Цонга. Прогноз: ветераны будут держать подачу

20 июня в матче второго круга турнира ATP500 в немецком Галле Роджер Федерер сыграет с Жо-Вильфридом Цонга. Букмекеры считают явным фаворитом швейцарского теннисиста: сделать ставку на победу Федерера можно с коэффициентом 1.21.

Маэстро наконец-то вернулся на любимое покрытие и начал подготовку к «Уимблдону». Первый матч в Галле получился дежурным: Федерер затратил ровно столько сил, сколько требовалось для победы в двух партиях над неуступчивым австралийцем Джоном Миллманом (7:6, 6:3).

Строго говоря, за всю встречу Роджер включился лишь дважды: на тай-брейке в первой партии (забрал его со счётом 7:1) и на приёме в одном из геймов второго сета. В остальное время он просто держал свою подачу и не давал противнику за неё зацепиться. В итоге победа была одержана с одним-единственным брейком.

Миллман — неудобный соперник, в 2018 году он и вовсе выбил швейцарца с US Open в четырёх партиях. Но Цонга ещё круче, ведь он может похвастать уникальным достижением — у него положительный баланс очных встреч с Федером на траве. Правда, счёт всего лишь 1-0, да и было это очень давно. Но звучит красиво.

34-летний француз в первом круге спокойно разобрался с соотечественником Бенуа Пэром (6:4, 7:5). С приёмом дела обстояли средненько, более-менее регулярно забирать удавалось только розыгрыши со второго мяча. Их, правда, было немало, так как первым мячом Пэр попадал примерно в половине случаев.

Но вот подача у Цонга была в полнейшем порядке. Просто статистика: 16 эйсов при одной двойной ошибке, 86% выигрыша первой подачи. Двухметровый Пэр никак не успевал, в результате чего за весь матч добыл лишь один брейк-пойнт, да и тот Жо-Вильфрид быстро превратил в воспоминание.

В общем, если Цонга продолжит подавать с мощью и точности пушки, встреча явно затянется, да и без тай-брейка зрители вряд ли останутся. Француз полон мотивации доказать, что всё ещё способен пить кровь у элиты. Да и с травой отношения у него довольно приятные. Похоже, брейков будет немного.

Варианта видится два — П2 с форой "+3,5" гейма за 1.83 и ТБ 22,5 гейма за 1.66. Брать тай-брейк не хочется из-за низкого коэффициента (1.55). Кроме того, стоит рассмотреть ТБ 2,5 сета за 2.75: в двух из трёх предыдущих очных встреч дело доходило до решающей партии.

В первом круге подача у Цонга была в полнейшем порядке: 16 эйсов при одной двойной ошибке, 86% выигрыша первой подачи. Если он сумеет перенести это на матч с Федером, битва получится что надо. Возьмём ТБ 22,5 гейма за 1.66.

Ставка: ТБ 22,5 гейма за 1.66.

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