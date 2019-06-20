Россия – Нидерланды. Прогноз: в Екатеринбурге без побед

20 июня сборная России сыграет свой последний матч в Лиге наций. В 17:00 мск команда Вадима Панкова начнёт встречу с Нидерландами. Шансов победить у россиянок мало. Но побороться за одну партию им по силам.

Прогноз матча Россия – Нидерланды (20.06.2019)

Будем называть вещи своими именами: пока в Екатеринбурге сборная России позорится. И если матч с США можно списать на реально куда более высокий уровень соперника, то об игре с Таиландом цензурных слов откровенно мало. Для болельщиков это как ушат холодной воды. Впрочем, они, похоже, уже привыкли.



Есть ощущение, что россиянки слабо готовы физически. У них получается бороться первую партию, начало второй, а потом команда отправляется в «свободное плавание». Разозлиться на себя и соперников тоже не получается. В общем, смотрится всё это довольно жалко.

По игре с Таиландом отметить можно только Лазаренко, которая и в атаке потерзала азиаток, и на блоке была лучше остальных (сказать «хороша» всё-таки нельзя, 6 блоков на команду за 4 сета – совсем мало). А вот края снова не показывают ничего. Воронкова к концу матча всё-таки разозлилась и вышла к отметке 50%, а вот Парубец показала совсем слабенький уровень. Да, она действительно снимает мяч ниже других, что для блокирующих Таиланда удобно, но ведь забивать можно не только поверх блока.



Что до Нидерландов, то у них вчера тоже было небольшое потрясение. Проиграли резервному составу американок 2:3, при этом в 4-м сете у команды были матчболы. Проиграли, но игра команды довольно целостная. Есть две забивные нападающие (точнее, три: Плак, Буйс и Слотьес, но Джейми Моррисон выпускает в старте только двух), капитан Гротхёйс цементирует приём и получает мало мячей в атаке. Пожалуй, есть вопросы только по позиции связующей. Опытная Лаура Дийкема выглядит пока похуже молодой Бритт Бонгартс, но последняя заигрывается, занижает передачи в ключевые моменты. Вот, пожалуй, основная причина поражения от США.



Есть у Нидерландов некоторые проблемы в приёме, но, опять же, это на фоне американок. Сборная России на этом этапе пока не показывает подачу, которая способна затруднить соперникам приём. Не произошло этого ни в игре с США, ни с Таиландом. Что можно изменить за сутки? В плане техники точно ничего, но не зря говорят, что подача – элемент больше психологический. Посмотрим.



Букмекеры после поражения от Таиланда в Россию не верят, и, в общем-то, по делу. Голландки – явные фавориты предстоящего матча.

Ставки на матч Россия – Нидерланды (20.06.2019)

Избежать третьего подряд поражения сборной России будет довольно сложно. Но и 1.10 на победу Нидерландов – ничтожно мало для ставки.



Оранжевые, конечно, и поопытнее, и поувереннее, и «скамейка» у них подлиннее. С другой стороны, иногда они впадают в ступор, проигрывают очки сериями. В этом шанс сборной России.



Что здесь взять? Выбирать, я думаю, стоит между счётом 3:0 в пользу Нидерландов и ставкой на то, что сборная России возьмёт хотя бы одну партию. Как показывает практика, россиянки могут играть на хорошем уровне первую партию, ну и ещё половину второй. Это максимум.



В связи с этим мне кажется интересной ставка на то, что Россия выиграет первый сет, но в итоге победа достанется Нидерландам. Коэффициент на такой исход более чем достойный – 5.00. Даже если такая ставка проиграет, она валуйна. Вспомните матчи с Италией, Японией, где россиянки здорово начинали. Вспомните, что еле-еле отползли американки в Екатеринбурге, а вчера с Таиландом и вовсе получилась уверенная победа в первой партии. Так что проверим хороший коэффициент.



Ставка: победа России в первой партии и победа Нидерландов в матче за 5.00.



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