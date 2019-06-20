Маттео Берреттини — Карен Хачанов. Прогноз: букмекеры недооценивают россиянина

21 июня в четвертьфинальном матче турнира ATP500 в немецком Галле Маттео Берреттини сыграет с Кареном Хачановым. Букмекеры считают явным фаворитом итальянского теннисиста: сделать ставку на победу Берреттини можно с коэффициентом 1.65.

Анализ матча Маттео Берреттини — Карен Хачанов (21.06.2019)

Модельные характеристики соперников очень похожи: каждому по 23 года, оба под два метра ростом, обладают мощной подачей, но трофеев на траве не имеют. Вот только последний пункт совсем недавно перестал совпадать — итальянец несколько дней назад довольно неожиданно выиграл турнир в Штутгарте.

И выиграл уверенно, не отдав за пять матчей ни единого сета. Хотя четыре оппонента из пяти входят в топ-50, а оставшийся не был пассажиром — американец Денис Кудла на том же турнире обыграл Гаэля Монфиса, а год назад вообще дошёл в Галле до полуфинала и уступил только Роджеру Федереру.

Одной из жертв Маттео в Штутгарте стал как раз Хачанов. Во втором круге российский теннисист сумел взять лишь шесть геймов, потому что никак не мог наладить приём. Берреттини легко держал свою подачу (Карен обошёлся без брейк-пойнтов) и уверенно закрыл матч за 70 минут.

Итальянец всегда считался грунтовиком и не тяготел к быстрым покрытиям. Тем не менее, по очным встречам счёт уже 2-0 в его пользу, хотя на глине их пути не пересекались. Обе игры случились в 2019 году: помимо Штутгарта была София (хард), где россиянин взял первый сет на тай-брейке, но в итоге уступил.

Шансы Хачанова могут показаться скромными, однако это не совсем так. Маттео проведёт восьмой матч за 10 суток — нагрузка чудовищная. Уже в игре второго круга со скромным и возрастным квалифаем Андреасом Сеппи в его действиях проглядывалась усталость. Дело в итоге дошло до третьей партии, что явно не способствует восстановлению.

Карен в прошлом раунде тоже отбегал три сета. Но есть значительный нюанс: свой матч он провёл на сутки раньше, а при таком плотном графике это серьёзная фора. Травяное покрытие россиянин любит (в прошлом году здорово отыграл «Уимблдон»), сил у него должно быть побольше — в общем, расклад неплох.

Если Хачанов сможет стабильно держать подачу и затянет встречу, усталость Берреттини наверняка проявится. П2 с форой "+2,5" гейма за 1.67 смотрится здорово. Но мы рискнём и проверим лобовую победу Карена за 2.35. Есть подозрение, что букмекеры его недооценивают. На наш взгляд, коэффициент должен быть в районе 2.10.

Ставки на матч Маттео Берреттини — Карен Хачанов

Маттео проведёт восьмой матч за 10 суток — нагрузка чудовищная. Уже в игре второго круга со скромным квалифаем Андреасом Сеппи в его действиях проглядывалась усталость. Карен в прошлом раунде тоже отбегал три сета. Но есть значительный нюанс: свой матч он провёл на сутки раньше, а при таком плотном графике это серьёзная фора.

Ставка: победа Хачанова за 2.35.

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