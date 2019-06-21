Диего Шварцман — Даниил Медведев. Прогноз: россиянин выйдет в полуфинал

21 июня в четвертьфинальном матче турнира ATP500 в Лондоне Диего Шварцман сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры считают явным фаворитом российского теннисиста: сделать ставку на победу Медведева можно с коэффициентом 1.28.
Анализ матча Диего Шварцман — Даниил Медведев (21.06.2019)
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Медведев продолжает подготовку к «Уимблдону». С турниром в Штутгарте не задалось, зато в Лондоне он зачехлил уже двух хорошо знакомых соперников крепкого уровня. В первом круге досталось Фернандо Вердаско, во втором был обыгран Люка Пуй.
Испанец взял всего шесть геймов, а вот с французом пришлось помучиться. Из-за погоды Даниил отдыхал после первой игры аж двое суток. И, видимо, немного потерял ритм, потому что две стартовые партии получились абсолютно равными. Впрочем, в третьем сете он отыграл стабильнее и увереннее.
Долгий матч с Пуем — далеко не самый плохой знак. Люка — один из наиболее неудобных противников для российского теннисиста. Вплоть до вчерашнего дня он вёл по личным встречам со счётом 4-0, исправно добиваясь побед на любых покрытиях — грунте, харде, траве.
Со Шварцманом история противостояния заметно короче, но вместе с тем и гораздо приятнее. 2018-й год, первый круг в Токио. Пробившийся через квалификацию Медведев быстро разбирается с четвёртым номером посева (6:4, 6:4). С тех пор Даниил заметно добавил, а вот аргентинец не сумел сделать шаг вперёд.
Низкорослый Диего — профильный грунтовик, на глине его движение и пластичность сильно помогают. С быстрыми покрытиями отношения у него так себе, но это не повод для недооценки. В Лондоне он уже прошёл Александра Бублика и Марина Чилича, которые, как и Медведев, обладают убойной подачей и мощным ударом.
Правда, хорват сейчас явно не в лучшей форме, а Бублик довольно сыроват и точно уступает россиянину по классу. И тем не менее — на приёме Шварцман хорош, так что Даниилу нужно стабильно подавать на своём уровне. Иначе проблемы быстро дадут о себе знать, ведь с техникой и умением доставать тяжёлые мячи у Диего порядок.
Скорее всего, встреча получится плотной и никакой лёгкой прогулки у фаворита не будет. Мы ждём победы Медведева в двух тяжёлых сетах с минимумом брейков, что-нибудь в духе 7:6, 6:4. ТБ 22,5 гейма за 1.95 — неплохо, второй вариант — П1 в двух сетах за 1.82.
Ставки на матч Диего Шварцман — Даниил Медведев
Низкорослый Диего — профильный грунтовикпомогают. С быстрыми покрытиями отношения у него так себе, но это не повод для недооценки. В Лондоне он уже прошёл Александра Бублика и Марина Чилича. Легко Медведеву не будет, но и предпосылок для сенсаций тут немного.
Ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.82.
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