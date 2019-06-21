Перу – Бразилия. Прогноз: Алисон сможет загорать и сидеть в «Твиттере»

22 июня на «Арене Сан-Паулу – Коринтианс» в матче третьего тура Группы A на Кубке Америки сойдутся сборные Перу и Бразилии. Хозяева турнира считаются явным фаворитом предстоящего поединка. Букмекеры предлагают поставить на чистую победу коллектива Тите за 1.34.

Прогноз на матч Перу — Бразилия (22.06.2019)

После разгромной победы над Боливией жёлто-зелёных поджидал неприятный сюрприз во встрече с Венесуэлой. Бразилия забила трижды, но ни один из голов не соответствовал правилам, поэтому на табло так и остались гореть унылые нули. Шансов на невыход из группы у коллектива Тите практически нет даже в теории, поэтому хозяева турнира должны чувствовать себя относительно раскованно.



Перу, конечно же, нежелательно проигрывать, но, учитывая положение команд в группе С, бело-красные даже с четырьмя очками с высокой вероятностью пройдут в следующий этап. Фарфан и компания также выдали нулевую ничью с Венесуэлой, а Боливию одолели со счётом 3:1. В целом парни Рикардо Гареки выглядят симпатично, однако в битве со столь мощным соперником этого мало.



Бразилии откровенно не везло с Венесуэлой, долго это продолжаться не может. У Тите с запасом сильнейший состав на Кубке Америки-2019, ведь в каждой линии и даже на скамейке собраны игроки экстра-класса. На наш взгляд, следует отталкиваться от того, что жёлто-зелёные не использовали массу моментов в предыдущем поединке, поэтому в ближайшей встрече мастерство хозяев турнира должно принести результат.

Перуанцы редко отличаются стабильностью. Команда Рикардо Гареки любит яркий, атакующий футбол с южноамериканской перчинкой, вот только одной страсти и желания с Бразилией явно не хватит. В распоряжении Тите выдающийся набор опорников, в защите настоящие монстры, а в воротах один из лучших голкиперов мира. При этом фраза про вратаря останется актуальной даже в случае замены одного мастера на другого.



Жёлто-синие уже не пропускают четыре матча подряд, поэтому за 1.96 мы заиграем победу Бразилии всухую. Вполне возможно, что бело-красные расстреляли всю обойму в прошлом матче с Боливией, а коллектив Тите как раз отработал вхолостую, поэтому сейчас жаждет исправиться на глазах у своих фанатов.



Уж один-то гол Коутиньо с партнёрами наверняка сообразят, а пробить того же Алисона, когда перед ним Маркиньос и Тьяго Силва, а чуть выше двое из тройки Каземиро – Фернандиньо – Артур, практически нереально для средней по классу сборной Перу. У жёлто-зелёных есть ещё и должок перед ближайшим соперником.



На Кубке Америки — 2016 Бразилия не смогла даже выйти из группы из-за поражения от Перу в третьем туре, поэтому бело-красным придётся сдерживать натиск крайне мотивированного оппонента. На этом турнире есть одна статистическая тенденция, которой пора бы уже прерваться. Команда Тите ещё ни разу не сумела отличиться в стартовых таймах.



За солидные 1.92 доступно предложение на победу в Бразилии в первом тайме и в матче. Перуанцы пропустили на 28-й минуте с Боливией, перед стартом нынешнего турнира позволили забить достаточно ранний гол Колумбии в товарищеском поединке, поэтому о какой-либо стойкости обороны Рикардо Гареки говорить не приходится.



Даже Венесуэла в поединке с бело-красными нанесла 11 ударов по воротам противника. У Бразилии нападение куда более мастеровитое, а главное – Перу не любит совсем уж отсиживаться на своей половине. Фарфан и компания предпочитают атаковать серьёзными силами, из-за чего жёлто-зелёные получат необходимое пространство и проявят свой класс.

Ставки на матч Перу — Бразилия

Бразилия не реализовала несколько моментов с Венесуэлой и забила три гола, которые потом были отменены. Жёлто-зелёным пора реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому предлагаем рассмотреть два интересных варианта в пользу хозяев турнира: виктория коллектива Тите всухую за 1.96 и победа Коутиньо и компании в первом тайме и матче за 1.92.



Ставка №1: сухая победа Бразилии за 1.96.



Ставка №2: победа Бразилии в первом тайме и в матче за 1.92.



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.