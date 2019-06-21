Даниил Медведев — Жиль Симон. Прогноз: россиянин разберётся с ветераном

22 июня в полуфинальном матче турнира ATP500 в Лондоне Даниил Медведев сыграет с Жилем Симоном. Букмекеры считают явным фаворитом российского теннисиста: сделать ставку на победу Медведева можно с коэффициентом 1.34.
Анализ матча Даниил Медведев — Жиль Симон (22.06.2019)
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Медведев прошёл четвертьфинал турнира в Лондоне на одном дыхании, забив низкорослого Диего Шварцмана подачей и мощными ударами. Аргентинец, ранее выбивший Марина Чилича, выглядел очень блекло. Он забрал всего четыре гейма — по два в каждой партии — и уступил за 77 минут.
Подача Даниила сюрпризом не стала: 75% выигрыша на первом мяче и семь эйсов при одной двойной ошибке. Важнее другое — он имел полнейшее преимущество в затяжных розыгрышах и не испытывал трудностей на приёме. Шварцман выиграл всего 49% розыгрышей на своей подаче. Естественно, с такими цифрами шансов на успех практически не было.
Очень похоже на то, что Медведев сейчас близок к пику формы. Потому что с точки зрения физических кондиций он выглядел сильнее Диего на две головы и никаких признаков усталости не показывал. А вот Шварцман перестал успевать за соперником с первого же гейма.
Если российский теннисист действительно великолепно готов, у него будет отличная возможность выйти в финал. Уровень оппонента позволяет. Ко всему прочему в дело вступит приятный бонус: свой четвертьфинальный матч в столице Великобритании Даниил закончил на три часа раньше.
34-летний Жиль Симон отбегал напару с 37-летним Николя Маю 38 геймов: три сета, два тай-брейка и море затраченных сил. Симон по-прежнему опасен и худо-бедно держится в топ-40, но ему будет трудно поспевать за молодым и набравшим ход Медведевым после тяжелейшего матча и скромного восстановления.
Француз играет в Лондоне исключительно трёхсетовые матчи, во всех случаях он проводил не менее 27 геймов. Естественно, определённая усталость должна была накопиться. Возрастной Маю (который, вдобавок, пробирался в основную сетку через квалификацию) воспользоваться этим не сумел, однако теперь Симона ждёт соперник посильнее.
Потому ожидаем от российского теннисиста выхода в финал. Варианта два — победа Медведева в двух сетах за 1.85 и П1 с форой "-3,5 гейма" за 1.90. Подачу Симона трудно назвать элитной, так что на 2-3 брейка Даниил может рассчитывать. Если нервы будут находиться под контролем, этого хватит.
Ставки на матч Даниил Медведев — Жиль Симон
Француз играет в Лондоне исключительно трёхсетовые матчи, во всех случаях он проводил не менее 27 геймов, а в прошлом круге вообще отбегал два тай-брейка. Естественно, определённая усталость должна была накопиться. Возьмём победу Медведева с форой.
Ставка: победа Медведева с форой "-3,5 гейма" за 1.90.
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