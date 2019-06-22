Анжелика Кербер — Белинда Бенчич. Прогноз: немка вновь окажется сильнее

За последние два года немка встречалась с Бенчич четырежды и всякий раз побеждала в двух партиях.

22 июня в полуфинальном матче турнира на Мальорке Анжелика Кербер сыграет с Белиндой Бенчич. Букмекеры считают явным фаворитом немецкую теннисистку: сделать ставку на победу Кербер можно с коэффициентом 1.62.

Кербер провалила грунтовый сезон, а на «Ролан Гаррос» вообще проиграла по всем статьям в первом круге Анастасии Потаповой. Зато ранний вылет дал немке передышку — она отдыхала аж три недели. И, похоже, за это время подлечила ногу, с которой у неё недавно были проблемы.

Травяной сезон начался здорово. Правда, в первом круге пришлось помучиться и сыграть три сета с Исалин Бонавентюр. Но после 20 дней простоя неровная игра и повышенное число ошибок — явление нормальное. Да и сама бельгийка была хороша, цепляясь за каждый мяч.

Дальше дело пошло увереннее. Вернувшаяся в тур спустя 4,5 месяца Мария Шарапова взяла лишь шесть геймов, а в четвертьфинале Анжелика разобралась с крепкой Каролин Гарсией (6:3, 7:6). Подача по-прежнему не отличается стабильностью (пять двойных, да и процент попадания первым мячом так себе), но в целом игра производит неплохое впечатление.

Кербер хороша на приёме и стабильно навязывает борьбу на чужой подаче, что должно пригодиться ей в полуфинале. Белинда Бенчич не может похвастать мощной подачей, и это может обернуться для теннисистки из Швейцарии большими проблемами.

У Бенчич на Мальорке была довольно приятная сетка: средненькая Ребекка Петерсон, квалифай Шелби Роджерс и юная Аманда Анисимова. При этом более опытная американка довела дело до третьего сета, но не смогла завершить матч и отказалась от продолжения борьбы при счёте 1:3.

Действующая чемпионка «Уимблдона» явно рада возвращению на травяное покрытие, её статус фаворита сомнений не вызывает, да и нынешнии кондиции вполне рабочие. Плюс история противостояния на её стороне — за последние два года она встречалась с Бенчич четырежды и всякий раз побеждала в двух партиях.

Одна из этих игр состоялась на «Уимблдоне»-2018, в четвёртом круге немка победила 6:3, 7:1. П1 за 1.62 смотрится вполне надёжно. Варианты посмелее — победа Кербер с форой "-2,5 гейма" за 1.90 и победа Кербер в двух сетах за 2.45.

Ставки на матч Анжелика Кербер — Белинда Бенчич

Кербер хороша на приёме и стабильно навязывает борьбу на чужой подаче, что должно пригодиться ей в полуфинале. Белинда Бенчич не может похвастать мощной подачей. Плюс история противостояния на стороне немки — за последние два года она встречалась с Бенчич четырежды и всякий раз побеждала в двух партиях.

Ставка: победа Кербер за 1.62.

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