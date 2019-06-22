Катар – Аргентина, Колумбия – Парагвай. Прогноз на матчи Кубка Америки-2019

23 июня в Группе B одновременно стартуют матчи третьего тура. На «Арене ду Гремию» Катар встретится с Аргентиной, а на «Арене Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» Колумбия сойдётся в противостоянии с Парагваем. На победу Месси и компании букмекеры дают крошечный коэффициент в районе 1.30, а в другом поединке линия достаточно ровная.

Прогноз матча Колумбия — Парагвай (23.06.2019)

Колумбия за счёт двух побед выполнила задачу на групповом этапе и теперь может спокойно готовиться к четвертьфиналу. «Кофейщики» в жесточайшей битве вырвали викторию у Аргентины, а затем в концовке сумели дожать неуступчивый Катар. Теперь Карлуш Кейруш может предоставить отдых своим лидерам, так как даже первое место в Квартете B уже забронировано за Фалькао и компанией.

Парагвай выдал две ничьи и практически наверняка гарантировал себе хотя бы третье место в группе. Перед «гуарани» возникает крайне опасная ситуация: с одной стороны, коллективу Эдуардо Бериццо необходимо побеждать для гарантированного выхода в следующий этап, но в случае увлечения атакой есть риск потерпеть поражение. Теоретическая ничья станет не самым плохим вариантом для номинальных гостей.

Во-первых, есть небольшой шанс на мирный исход в поединке Катар – Аргентина, однако и это ещё не всё. Например, в Группе А два очка у Венесуэлы (с разницей 0:0) и ноль баллов у Боливии (1:6). Если Рондон с партнёрами не добудут викторию в третьем туре, то предыдущие результативные ничьи помогут Парагваю пройти дальше без единой победы. В Квартете С также ещё не всё решено.

На наш взгляд, Эдуардо Бериццо предпочтёт синицу в руках, поэтому за вкусные 3.18 мы поставим на ничью. Колумбии незачем нагружать основу в рамках достаточно плотного графика, а мирный исход для Парагвая с высокой вероятностью приведёт к достижению поставленной цели.

«Кофейщики» ещё не пропускали на нынешнем Кубке Америки, а в нападении у Парагвая не самые лучшие мастера. «Гуарани» любят действовать на свободном пространстве, вот только у Колумбии достаточно сбалансированный футбол и отсутствие мотивации нагнетать давление у чужих ворот. Сами парни Эдуардо Бериццо вцепятся в результат зубами и будут сражаться на пределе своих возможностей.

Безусловно, ставка на ничью выглядит рискованно при любых обстоятельствах, но именно в предстоящем поединке многое говорит за мирный исход. Раздел очков вполне устроит оба коллектива, а букмекеры дают коэффициент выше тройки. Страсти на матче южноамериканских сборных могут вспыхнуть в любой момент, однако мы поверим в трезвый подход обоих тренеров и их футболистов.

Ставка на матч Колумбия — Парагвай

Со стратегической точки зрения обе команды может устроить ничья. По потенциалу Колумбия сильнее, но у «кофейщиков» нет турнирной мотивации, зато есть возможность предоставить отдых лидерам. Парагваю риск ни к чему, поэтому за 3.18 поставим на мирный исход, который «гуарани» штампуют в каждом матче текущего Кубка Америки.

Ставка: ничья за 3.18.

Прогноз матча Катар — Аргентина (23.06.2019)

Аргентина продолжает своё, откровенно говоря, позорное выступление, но наличие Месси в составе заставляет букмекеров сохранять веру в посредственную сборную. Сначала коллектив Лионеля Скалони уступил достаточной крепкой команде Колумбии, а затем выдал отвратительную по содержанию игру с Парагваем и набрал одно очко лишь благодаря спасению Армани в эпизоде с пенальти.

Катар на том же самом фоне выглядел ничуть не хуже своего ближайшего соперника. Бордовые отыгрались с 0-2 против «гуарани» и могли даже победить, а с «кофейщиками» уступили лишь в самой концовке. Тем не менее, аналитики явно переоценивают номинальных гостей. Победа Аргентины идёт за 1.30, а виктория парней Феликса Бас Санчеса за 11.0.

У Лионеля Скалони не осталось времени для тактических экспериментов. Бело-голубым необходимо выпускать лучшие силы, лезть вперёд всей командой и думать только о виктории. Несмотря на фантастическую по уровню мастерства атакующую линию Аргентина за два матча забила лишь один мяч, и тот с пенальти.

Отсутствие баланса у бело-голубых приведёт к серьёзным последствиям. Опорная зона с прогуливающимся пешочком Паредесом не выдерживает никакой критики, Отаменди порой не отличить от газонокосилки, а у Армани иногда случаются необъяснимые затмения с желанием выбежать чуть ли не в центр поля.

Гол Катара доступен в букмекерских конторах за сумасшедшие 2.01, и пройти мимо данной ставки мы не имеем права. Аргентина хочет контролировать ситуацию, владеть мячом и доминировать, но у бело-голубых нет поставленной игры, а в команде царит настоящий хаос и недопонимание.

За 11 последних матчей бордовые не забили только Бразилии и Колумбии. Может ли мы считать нынешнюю оборону и вратаря Аргентины столь же солидными оппонентами? Пожалуй, что нет. Бело-голубым придётся созидать и освобождать свободные зоны, а о качественной подстраховке в коллективе Лионеля Скалони даже и заикаться не стоит.

Для тех, кого совсем разочаровала игра Месси и компании, есть отличное предложение в виде 1Х на Катар за 3.7. Аргентина чудовищно переоценена букмекерами, поэтому пока у команды огромные проблемы есть смысл продолжать ловить сочные коэффициенты. Согласитесь, если смотреть не на составы, а исключительно на происходящее на поле, то бело-голубые не выглядят на столько предпочтительнее бордовых, на сколько нам демонстрируют своими котировками эксперты.

Ставки на матч Катар — Аргентина

Букмекеры явно переоценивают Аргентину, поэтому выгоднее играть от противного. За 2.01 мы проверим гол Катара, так как бело-голубые пропускали в обоих матчах нынешнего Кубка Америки. В качестве риска возьмём 1Х на бордовых за 3.7 из-за огромных проблем коллектива Лионеля Скалони.

Ставка №1: Катар забьёт за 2.01

Ставка №2: Катар не проиграет за 3.7.

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