Чили – Уругвай. Прогноз: соперники сохранят эмоции на плей-офф

25 июня на стадионе «Маракана — Марио Филью» в матче третьего тура группы C Кубка Америки — 2019 сойдутся сборные Чили и Уругвая. Букмекеры отдают некоторый перевес номинальным гостям и выставляют коэффициент 2.15 на успех «чарруа». Поставить на победу Санчеса и компании эксперты предлагают за 3.56.

Прогноз матча Чили — Уругвай (25.06.2019)

Обе команды уже фактически решили свои задачи на групповом этапе. Чилийцы с шестью очками обеспечили себе участие в плей-офф, а Уругваю (текст написан до выяснения отношений в квартете B) достаточно не проиграть с разницей в восемь мячей, чтобы продолжить борьбу на кубковой стадии турнира.

Коллектив Рейнальдо Руэда разгромил Японию, после чего дожал Эквадор, а вот у «чарруа» случилась осечка с представителями Азии, поэтому Уругвай имеет в своём распоряжении лишь четыре очка после двух туров. Очень многое будет зависеть от стратегии тренеров, следовательно без объявления стартовых составов предугадать исход крайне сложно.

В составах обеих сборных хватает возрастных футболистов, которым перед четвертьфиналами отдых явно не помешает. С другой стороны, лишний простой иногда грозит потерей тонуса, из-за чего оценить возможную ротацию сейчас нелегко. На наш взгляд, в этом поединке стоит отказаться от классических вариантов и присмотреться к статистике, основываясь на турнирной мотивации команд и предыдущих сражениях.

Интересно смотрится общий тотал жёлтых карточек меньше 4,5 за 1.75. Коэффициент не самый высокий, но прошлые встречи соперников на нынешнем турнире не изобиловали сериями предупреждений, за исключением одного поединка. Главное опасение по поводу выбранной ставки вызывает история.

В пяти последних встречах между Чили и Уругваем зафиксировано в сумме 31 предупреждение без учёта вторых жёлтых, так как в букмекерских конторах они идут в зачёт красных карточек. В каждом из упомянутых матчей было показано не менее пяти горчичников. То есть соперники друг друга явно не жалели, почему же мы берём низ?

Сейчас чилийцам и уругвайцам незачем калечить друг друга. Перед плей-офф травмы или дисквалификации никому не нужны, а предыдущие игры на Кубке Америки — 2019 нас настраивают на относительно спокойный футбол. В двух матчах с участием парней Рейнальдо Руэда зафиксировано три и девять жёлтых, а в поединках, в которых выступали «чарруа», арбитры вынесли по два предупреждения.

Также мы проверим тотал угловых меньше 10,5 за коэффициент 1.7. В битвах друг с другом команды не преодолевают установленную планку в четырёх подряд матчах, да и на нынешнем турнире лишь матч Чили – Япония привёл к огромному количеству корнеров. В остальных случаях каждый из коллективов со своими соперниками не перешагивали десятку стандартов с углов поля.

Ставки на матч Чили — Уругвай

Чили и Уругвай могут предоставить отдых своим лидерам и не обладают серьёзной турнирной мотивацией для жесточайшей рубки. Тотал жёлтых меньше 4,5 за 1.75 выглядит перспективно. Дисквалификации и травмы перед плей-офф никому не нужны. Также мы проверим ставку на не более 10 угловых. В очных встречах между ближайшими соперниками низ проходит уже в четырёх подряд поединках.

Ставка №1: тотал жёлтых карточек меньше 4,5 за 1.75.

Ставка №2: тотал угловых меньше 10,5 за 1.7.

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