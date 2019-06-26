«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: «быкам» не хватит сыгранности

26 июня в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в первом туре предсезонного турнира «Краснодар» встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают предпочтение москвичам и предлагают поставить на победу красно-синих в основное время за 2.47. Виктория «быков» оценена коэффициентом 2.79.

Прогноз матча «Краснодар» — ЦСКА (27.06.2019)

«Краснодар» в межсезонье занят если не строительством новой команды, то как минимум основательной закладкой фундамента в средней линии. Перейры и Каборе в клубе больше нет, Газинский выбыл на долгий срок, а новичкам ещё только предстоит привыкнуть к футболу, который хочет видеть Мурад Мусаев. Полузащита для «быков» является ключевым звеном, поэтому на постановку яркой атакующей игры понадобится время.

«Армейцы», пережившие мощнейшие кадровые потрясения в прошлом сезоне, на этот раз снова напоминают самих себя по части стабильности на трансферном рынке. Красно-синим удалось сохранить Влашича, подписан контракт с Дивеевым, есть группа игроков, вернувшихся из аренды. Виктор Гончаренко теперь в куда более спокойной обстановке готовит команду к чемпионату.

В ближайшем поединке не стоит ходить вокруг да около, когда на победу ЦСКА букмекеры выставляют коэффициент 2.47. Эксперты явно недооценивают «армейцев», ведь команды сейчас попросту в неравных условиях. У красно-синих фактически тот же коллектив, что прошёл тяжелейшее испытание в прошлые месяцы, а у «Краснодара» совсем сырая средняя линия.

Несколько дней назад коллектив Мурада Мусаева сыграл вничью с «Чайкой» (тогда на победу «быков» букмекеры давали коэффициент 1.1), а тренер объяснил результат следствием больших нагрузок. «Краснодару» необходимо дополнительно готовиться к квалификации Лиги чемпионов, а у ЦСКА еврокубки начнутся лишь с группового этапа.

Для красно-синих главная задача на старте сезона очевидна. Теперь у «армейцев» уже есть некоторый костяк, отлажено взаимопонимание, поэтому в руководстве клуба наверняка рассчитывают на успешный начальный отрезок во внутреннем первенстве. ЦСКА сейчас нужно прививать стабильность результатов, которой иногда не хватало из-за молодости состава.

«Краснодару» на предсезонном турнире обязательно нужно вводить новичков, отрабатывать взаимодействия в средней линии, тестировать различные варианты. Результат для «быков» сейчас, возможно, даже на третьем месте, поэтому за 2.47 мы обязаны проверить победу ЦСКА. Пока Мусаев будет заниматься поиском оптимальных сочетаний красно-синие получат прекрасную возможность порадовать себя и своих болельщиков.

Главной опасностью, пожалуй, можно назвать функциональное состояние «армейцев», но тот же «Краснодар» сейчас явно находится на фоне тяжелейших нагрузок. Обе команды достаточно молоды, следовательно, хотя бы подобие высокого уровня интенсивности нам гарантировано. На средних скоростях преимущество должно быть у ЦСКА из-за большей сыгранности.

Не будем забывать и о факторе мотивации. Именно «Краснодар» лишил коллектив Виктора Гончаренко путёвки в квалификацию Лиги чемпионов. Именно «быки» дважды в прошлом сезоне обыграли «армейцев». Футболисты ЦСКА наверняка помнят о прошедших поединках и захотят взять условный реванш.

Ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» попрощался с двумя основными полузащитниками, Газинский травмирован, поэтому Мусаеву придётся заново выстраивать среднюю линию. Без высокого уровня сыгранности «Краснодару» будет крайне тяжело против ЦСКА. У «армейцев» с взаимопониманием полный порядок, и за 2.47 мы проверим победу красно-синих.

Ставка: победа ЦСКА за 2.47.

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