Екатерина Александрова — Каролина Плишкова. Прогноз: чешке хватит двух сетов

27 июня в матче четвертьфинала турнира WTA Premier в Истбурне Екатерина Александрова сыграет с Каролиной Плишковой. Букмекеры считают фаворитом чешскую теннисистку: сделать ставку на победу Плишковой можно с коэффициентом 1.30.

Александрова готовится войти в топ-50, потому что предыдущий месяц ей явно удался. Третий круг «Ролан Гаррос», где были победы над Михаэлой Бузернэску и Самантой Стосур. Затем четвертьфинал в Хертогенбосхе, в одном из матчей она отдала лишь шесть геймов крепкой Элисе Мертенс из Бельгии.

И вот теперь Истбурн, в котором уже повержены три соперницы из топ-50. В первом круге досталось Айле Томлянович (6:2, 7:6), во втором случился трёхсетовый матч с Белиндой Бенчич. Швейцарка не стала сниматься с турнира, несмотря на тяжелейший график. И в какой-то момент силы её покинули — 7:6, 2:6, 3:6.

Впрочем, усталость Бенчич не должна затмевать уверенную игру Екатерины. В третьем круге она прошла Елену Остапенко, уничтожив теннисистку из Латвии на приёме: та проиграла пять геймов из шести на своей подаче и взяла жалкие 33% розыгрышей после попадания первым мячом. Остапенко отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 1:2.

Теперь в борьбе за полуфинал россиянку ждёт встреча с Каролиной Плишковой, которая, конечно, идёт у букмекеров явным фаворитом. Чешка любит играть в Истбурне перед «Уимблдоном», причём как правило делает это хорошо и быстро не вылетает.

В 2016 году она дошла здесь до финала, в 2017 вообще взяла титул, а в минувшем розыгрыше вылетела в четвертьфинале от рук Арины Соболенко на тай-брейке третьего сета. Соответственно, задача-минимум уже выполнена: место в четвертьфинале обеспечено, рейтинговые очки защищены.

Обе победы (стартовала со второго круга как вторая сеяная) Плишкова одержала легко. Сперва расправилась с Маргаритой Гаспарян (6:3, 6:3), а затем разнесла Элисе Мертенс (6:1, 6:2). Похоже, чешка в хорошей форме: подача идёт, движение неплохое, а проблемы с приёмом предыдущие соперницы обнажить не сумели.

Единственная очная встреча теннисисток состоялась в 2017 году на «Ролан Гаррос», там Александрова оказала достойное сопротивление и выиграла одну партию. На быстрых покрытиях Плишкова опаснее, так что сенсации не ждём. Екатерине будет куда тяжелее на приёме, чем в прошлом круге, а своя подача у неё не самая стабильная.

Линия на матч довольно ровная. Брать П2 с большой форой опасно — россиянка сейчас хороша и вряд ли сдастся без борьбы, но вырвать хотя бы партию будет тяжело. Мы бы выбирали между победой Плишковой в двух сетах за 1.80 и ТМ 21,5 гейма за 1.71.

Ставки на матч Екатерина Александрова — Каролина Плишкова

Единственная очная встреча теннисисток состоялась в 2017 году на «Ролан Гаррос», там Александрова оказала достойное сопротивление и выиграла одну партию. На быстрых покрытиях Плишкова опаснее, так что сенсации не ждём. Возьмём победу Плишковой в двух сетах за 1.80.

Ставка: победа Плишковой в двух сетах за 1.80.

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