Анжелика Кербер — Симона Халеп. Прогноз: четвертьфинал затянется

Немка и румынка встретятся в десятый раз.

27 июня в матче четвертьфинала турнира WTA Premier в Истбурне Анжелика Кербер сыграет с Симоной Халеп. Букмекеры отдают минимальное предпочтение румынской теннисистке: сделать ставку на победу Халеп можно с коэффициентом 1.92.

Очередная встреча старых знакомых. Обе теннисистки обладают большим опытом и в прошлом были первыми ракетками мира. А потому богатая история противостояния ничуть не удивляет. Сегодняшний матч станет для них юбилейным — десятым. И пока минимальное преимущество на стороне румынки, 5-4.

Впрочем, на траве их пути пересекались всего однажды, на «Уимблдоне»-2016. Победительницей четвертьфинала в тот раз оказалась немка — 7:6 и 7:5. Неудивительно, что букмекеры выставляют практически равные котировки на обеих спортсменок, ведь они действительно стоят друг друга.

В третьем круге обе играли неровно, но в конечном счёте добились побед. Халеп три партии возилась с Полоной Херцог. Стабильностью не отличалась, однако за счёт бесперебойной подачи сломила сопротивление словенки. 84% попадания первым мячом в затянувшейся игре — это очень серьёзно. Херцог, напротив, подавала хуже обычного.

Кербер устроила кошки-мышки с Ребеккой Петерсон — 7:6, 6:0. «Баранки» шведка точно не заслуживала, но в решающие моменты неизменно оказывалась слабее. Завалила тай-брейк и никак не могла дожать гейм на чужой подаче. У Петерсон было три брейк-пойнта (все ушли вхолостую), у Анжелики — четыре (сумела выжать из них аж три брейка). Тут даже добавить нечего.

Немка хороша на приёме, а пробить её защитную стенку непросто даже признанной элите мирового тенниса. Отношения с травяным покрытием у неё, опять же, хорошие: речь ведь идёт о действующей победительнице «Уимблдона». В общем, шансы и впрямь кажутся равными.

В такой ситуации логичнее всего брать верх. Во-первых, обе теннисистки находятся в неплохой промежуточной форме, но пика явно не достигли и играют с перепадами. Во-вторых, они прекрасно знают друг друга, а потому сюрпризам тут взяться особенно неоткуда. Кроме того, они действительно близки по общему уровню.

Потому самый очевидный вариант тут — тотал больше 21,5 гейма за 1.80. С точки зрения статистики хорошей кажется ставка на третий сет за 2.48. Она проходила в трёх предыдущих встречах из пяти, а коэффициент ощутимо превышает двойку. Предпосылки для затяжного матча имеются, ведь штамповать брейки на траве нелегко.

Ставки на матч Анжелика Кербер — Симона Халеп

Обе теннисистки находятся в неплохой промежуточной форме, но пика явно не достигли и играют с перепадами. Они прекрасно знают друг друга, а потому сюрпризам тут взяться особенно неоткуда. Кроме того, они действительно близки по общему уровню. Ждём упорной борьбы.

Ставка: третий сет за 2.48.

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