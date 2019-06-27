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Бразилия — Парагвай, конкурс прогнозов на матч Кубка Америки-2019

Конкурс прогнозов на матч Бразилия — Парагвай
«Чемпионат»
Конкурс прогнозов на матч Бразилия — Парагвай. Фрибеты на 5000 рублей в призах
Оставь верный прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 по футболу Бразилия — Парагвай и получи бонусную бесплатную ставку.
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28 июня Бразилия и Парагвай встретятся в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2019. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча Бразилия — Парагвай

По оценке букмекеров, бразильцы — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на успех команды Тите в основное время матча можно за 1.19. Это примерно 80% вероятности. Шансы Парагвая эксперты оценили коэффициентом 16.00 (6%). На ничейный исход предлагается коэффициент 6.80 (14%).

Сделать ставку на проход Бразилии в полуфинал можно за 1.08 (88%). Поставить на парагвайцев можно за 7.90 (12%).

На групповом этапе Бразилия обыграла команды Боливии (3:0) и Перу (5:0), а также сыграла вничью с Венесуэлой – 0:0. Парагвай сыграл вничью с командами Катара (2:2) и Аргентины (0:0). Сборной Колумбии парагвайцы уступили (0:1).

Правила конкурса прогнозов на матч Бразилия — Парагвай

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.

2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (03:30 мск 28 июня), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.

3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».

4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.

Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Buda Mendes/Getty Images

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