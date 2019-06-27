Конкурс прогнозов на матч Бразилия — Парагвай. Фрибеты на 5000 рублей в призах

28 июня Бразилия и Парагвай встретятся в матче 1/4 финала Кубка Америки — 2019. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.

Превью матча Бразилия — Парагвай

По оценке букмекеров, бразильцы — явные фавориты матча. Поставить в БК «Фонбет» на успех команды Тите в основное время матча можно за 1.19. Это примерно 80% вероятности. Шансы Парагвая эксперты оценили коэффициентом 16.00 (6%). На ничейный исход предлагается коэффициент 6.80 (14%).



Сделать ставку на проход Бразилии в полуфинал можно за 1.08 (88%). Поставить на парагвайцев можно за 7.90 (12%).



На групповом этапе Бразилия обыграла команды Боливии (3:0) и Перу (5:0), а также сыграла вничью с Венесуэлой – 0:0. Парагвай сыграл вничью с командами Катара (2:2) и Аргентины (0:0). Сборной Колумбии парагвайцы уступили (0:1).

Правила конкурса прогнозов на матч Бразилия — Парагвай

1. Напишите в комментариях прогноз на точный счет этого матча.



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3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счет в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».



4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счет, оставьте в своем комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.



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