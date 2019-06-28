Колумбия — Чили. Прогноз: игра пойдёт до первого гола

29 июня на «Арене Сан-Паулу — Коринтианс» в четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019 сойдутся сборные Колумбии и Чили. Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам и предлагают поставить на победу «кофейщиков» с учётом дополнительного времени и серии пенальти за 1.61. Выход в полуфинал Санчеса и компании доступен за коэффициент 2.41.

Прогноз матча Колумбия — Чили (29.06.2019)

Котировки аналитиков в пользу «кофейщиков» имеют под собой логичные основания. Колумбия стала единственной командой группового этапа, которая набрала девять очков. Более того, Карлуш Кейруш провёл некоторую ротацию состава в поединке с Парагваем, да и лишний день отдыха также не стоит сбрасывать со счетов на скоротечном, но изматывающем турнире.

Чилийцы выполнили задачу-минимум, одолев Эквадор и Японию, но в сражении за первое место в квартете C уступили мастеровитым уругвайцам. Объяснять Санчесу и компании как добывать победы над фаворитами на Кубке Америки не нужно. В 2015 и в 2016 годах именно «красная команда» завоёвывала почётный трофей за счёт неуступчивости, самоотверженности и фантастического характера.

Итоговый проход Колумбии за 1.61 смотрится вполне прилично, но по уровню футболистов «кофейщики» не сказать, что сильно превосходят соперника. Та же Бразилия даже в большинстве еле-еле прошла Парагвай в серии пенальти. На Кубке Америке-2019 любой коллектив способен упереться и сражаться из последних сил, поэтому от ставок на исход лучше отказаться.

Цена ошибки невероятно велика. Потенциальный вылет в четвертьфинале станет провалом, а попадание в четвёрку сильнейших сборных турнира уже можно будет считать выступлением на достойном уровне. Матч имеет колоссальное значение, поэтому логично предположить осторожный футбол с минимумом атак большим числом исполнителей.

Букмекеры, разумеется, приготовились к подобному раскладу и понизили планку ожидаемой результативности. Но всё же низ так и напрашивается, даже тотал меньше 2 за 1.95 смотрится перспективно.

Да, чилийцы выдали пару верховых поединков, но с кем? Со вторым составом Японии и сборной Эквадора, которая является одним из слабейших коллективов на турнире. С Уругваем парни Рейнальдо Руэды в атаке ничего не придумали. Колумбия за три матча ещё ни разу не пропустила во многом благодаря потрясающим действиям Вильмара Барриоса в опорной зоне.

Игрок «Зенита» аккуратно начинает атаки своей команды, избегая ненужного риска, уверенно вступает в отбор, грамотно держит позицию и не позволяет пройти себя на дриблинге. У самой Колумбии также могут возникнуть проблемы в завершающей стадии. Фалькао и Хамес – мастера самого высшего сорта, однако чилийцы в поединках на вылет порой действуют с запредельной мотивацией.

Если одна из команд сумеет открыть счёт, то забитый гол сильно повлияет на рисунок игры. Лидирующий коллектив сосредоточится на обороне, начнёт потягивать время и отбиваться не только умением, но и числом. На уровне сборных вскрывать эшелонированную оборону невероятно трудно, особенно, когда соперник заранее знает твои сильны и слабые стороны. Три или более мячей мы увидим только при каком-то экстраординарном развитии событий, в остальных случаях нам гарантирован возврат или прибыль.

Уступать в принципиальном сражении никто не захочет. Если в стартовой 45-минутке соперники ещё смогут держать эмоции под контролем, то ближе к окончанию полутра часов страсти обязательно накалятся. За солидные 2.15 предлагаем рассмотреть тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 3,5. Грубость, симуляции, провокации и срывы перспективных атак станут неотъемлемой частью напряжённого поединка двух сопоставимых по таланту команд.

Ставки на матч Колумбия — Чили

В четвертьфинальном поединке цена ошибки слишком высока. Обе команды постараются аккуратно сыграть в обороне, поэтому за 1.95 мы возьмём тотал меньше 2. Колумбия ещё не пропускала на нынешнем Кубке Америки, а чилийцы умеют собираться в нужный момент. За 2.15 мы поверим в 4 или больше жёлтых во втором тайме. Напряжение матча скажется на футболистах, и после перерыва зрители увидят немало грубости, провокаций и различных хитростей.

Ставка №1: тотал меньше 2 за 1.95

Ставка №2: тотал жёлтых карточек во втором тайме больше 3,5 за 2.15.

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