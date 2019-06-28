Уругвай — Перу. Прогноз: Година и Хименеса без Фарфана не пройти

Всё идёт к тому, что моментов у бело-красных будет совсем немного.

29 июня в матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Уругвая в Салвадоре встретится с командой Перу. Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: сделать ставку на победу уругвайцев в основное время можно с коэффициентом 1.69.

Анализ матча Уругвай — Перу (29.06.2019)

Разумеется, сборная Уругвая будет явным фаворитом. Она и так заметно превосходит соперника по уровню, а вылет Джефферсона Фарфана (точно не сыграет до конца турнира из-за травмы) заметно ослабит потенциал перуанцев в нападении. У них многое было завязано на взаимопонимании футболистов группы атаки.

Умное движение и классный поиск свободных зон от игрока «Локомотива» пришлись бы очень кстати в матче с уругвайцами. Монолитная пара центральных защитников Годин-Хименес своё дело знает, в условиях общекомандной компактности они практически не допускают помарок и исправно снимают верх.

В общем, всё идёт к тому, что моментов у бело-красных будет совсем немного. И тут в дело вступают старые проблемы с реализацией. Перу крайне нестабильно использует имеющиеся моменты на больших турнирах — так было на ЧМ-2018, так продолжается и на Кубке Америки.

Они вполне могли громить Венесуэлу, а в итоге остались ни с чем. То промахи с убойных позиций, то сэйвы вратаря, то отмена гола из-за VAR. При этом зацепиться в четвертьфинале с Уругваем получится только в случае сильной реализации, ведь больше 2-3 полумоментов подопечные Оскара Табареса допускают редко.

У небесно-голубых классная линия полузащиты, успевающая одновременно регулировать темп, не допускать провалов в опорной зоне и неплохо кормить передачами пару форвардов Суарес-Кавани. Уругвай не склонен к витиеватости и эффектности, однако свои 3-4 шанса за 90 минут создаёт исправно. Не с игры, так со «стандартов», которые очень здорово поставлены.

Потому линия кажется адекватной: Уругвай явно сильнее, но в важных матчах он много, как правило, не забивает, а значит и лезть в форы довольно опасно. Ставки на исход трогать не хочется, придётся поискать что-то ещё.

Нам нравится вариант «обе забьют — нет» за 1.76. Коэффициент кажется завышенным: хозяева великолепно умеют закрываться, а нападение гостей (и без того испытывающее проблемы с реализацией) осталось без Фарфана. Ставки посмелее — Перу не забьёт за 1.97 и победа Уругвая всухую за 2.55.

Ставки на матч Уругвай — Перу

Зацепиться у Перу получится только в случае сильной реализации, ведь больше 2-3 полумоментов подопечные Оскара Табареса допускают редко. Перуанцы крайне нестабильно используют имеющиеся моменты на больших турнирах, а отсутствие Фарфана точно не пойдёт им на пользу. Возьмём «обе забьют — нет» за 1.76.

Ставка: обе забьют — нет за 1.76.

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