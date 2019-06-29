«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: жёлто-синие не уступят в основное время

30 июня в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» во втором туре Кубка Париматч Премьер «Краснодар» встретится с «Ростовом». Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам и предлагают поставить на победу «быков» за 2.1. Виктория жёлто-синих оценена коэффициентом 3.3.

Прогноз матча «Краснодар» — «Ростов» (30.06.2019)

«Ростов» в первом туре одолел «Спартак» с разницей в два мяча, хотя имел все основания даже для разгромной победы. Коллектив Валерия Карпина демонстрирует серьёзный настрой и старается максимально эффективно использовать нынешний турнир для подготовки к сезону. Состав у жёлто-синих может и не самый звёздный на фоне соперников, зато у футболистов полно желания доказать свою состоятельность.



«Краснодар» в предыдущем поединке с ЦСКА сделал то, с чем у клуба Сергея Галицкого были определённые сложности по ходу прошедшего сезона. «Быки» использовали стандартное положение и с минимальным счётом победили «армейцев». Мусаев даёт дополнительные шансы молодёжи, да и о встраивании новичков в командную игру также не забывает.

Первый тур нас убедил в том, что котировки аналитиков не всегда являются отражением реальной ситуации. «Спартак» и ЦСКА шли фаворитами в своих поединках, но оба московских клуба потерпели поражения. Статус матчей, огромное количество замен, отсутствие полностью основных составов и низкий темп делают шансы соперников фактически равными перед каждым конкретным поединком.



Раз букмекеры склоняются к успеху «Краснодара», мы возьмём сразу несколько вариантов в пользу «Ростова». Коэффициент на соперника «быков» приличный, а искать логичные доводы в пользу той или иной команды в таких матчах бессмысленно. Х2 на жёлто-синих идёт за 1.74, индивидуальный тотал номинальных гостей больше 1 за 1.78, а первый гол в матче в исполнении коллектива Валерия Карпина и вовсе за 2.39.



«Краснодар» забил свой мяч только со стандарта, а «Ростов» успел отличиться с игры и вполне мог доводить счёт до крупного в поединке со «Спартаком». Обе команды находятся под серьёзными нагрузками, но у жёлто-синих был дополнительный день отдыха, который также способен в лучшую сторону сказаться на физическом состоянии коллектива Валерия Карпина.



Вряд ли Мусаев станет выпускать в основе все свои лучшие силы, а при любом другом раскладе на фактически товарищеском турнире мы вправе ожидать игру на три исхода. Если Х2 идёт за приличные 1.74, то такой вариант необходимо проверять. Брать «Краснодар» за 2.1 невыгодно, поэтому попробуем поймать удачу в нескольких ставках на жёлто-синих.

Ставка на матч «Краснодар» — «Ростов»

Шансы команд практически равны, но букмекеры отдают серьёзный перевес «Краснодару». Мы попробуем сыграть против аналитиков и возьмём Х2 на «Ростов» за 1.74, индивидуальный тотал жёлто-синих больше 1 за 1.78 и первый гол в матче в исполнении коллектива Валерия Карпина. «Быки» не выглядят явным фаворитом, матч пойдёт на три результата.



Ставка №1: «Ростов» не проиграет за 1.74



Ставка №2: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 за 1.78



Ставка №3: «Ростов» забьёт первый гол за 2.39



Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.

