Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Red Bull Rollercoaster — большой скейт ивент из Германии
Главная / Ставки / Статьи /

Айла Томлянович — Дарья Касаткина, 1 июля 2019, прогноз на матч Уимблдона

Айла Томлянович — Дарья Касаткина. Прогноз
Алексей Серяков
Айла Томлянович — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка покинет Уимблдон-2019
Год назад Дарья дошла в Лондоне до четвертьфинала.
Ставки 0

1 июля в матче первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Айла Томлянович сыграет с Дарьей Касаткиной. Букмекеры отдают предпочтение австралийской теннисистке: сделать ставку на победу Томлянович можно с коэффициентом 1.82.

Анализ матча Айла Томлянович — Дарья Касаткина (01.07.2019)

01 июля 2019 года, понедельник. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч не начался
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
1 2 3
           
     
     
           

Касаткина продолжает падение. Место в топ-10 осталось в прошлом. На дворе конец июня, а у россиянки в 2019 году лишь шесть выигранных матчей, хотя никаких продолжительных пауз из-за травм не было. Дело исключительно в качестве игры, а также психологии и мотивации.

Предыдущая победа состоялась больше месяца назад. 28 мая в первом круге «Ролан Гаррос» Дарья убрала с пути скромную итальянку Ясмине Паолини, которая никогда не находилась в первой сотне рейтинга и попала в основную сетку через квалификацию. Затем случился разгром от Моники Пуиг и поражение от Андреа Петкович в первом круге Истбурна (7:5, 4:6, 2:6).

У Касаткиной было достаточно времени, чтобы разобраться в себе и набрать форму, но подобное можно было сказать и в феврале, и в марте, и в апреле. Между тем, провал на Уимблдоне отбросит спортсменку ещё ниже. Ведь год назад она дошла в Лондоне до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Анжелике Кербер и набрала 430 рейтинговых баллов.

Вот и выходит, что турнир в Великобритании станет для неё ключевым — велик риск сильно опуститься в рейтинге со всеми вытекающими последствиями. Но форма Дарьи по-прежнему выглядит крайне сомнительно, а соперник в первом круге достался опасный. Неудивительно, что попавшая в число сеяных россиянка идёт у букмекеров аутсайдером.

Томлянович — крепкий середняк тура, который редко прыгает выше головы, но свою планку держит. В нынешнем сезоне у неё уже есть выход в финал (Хуахин), полуфинал (Рабат) и два четвертьфинала (Брисбен и Ноттингем). На ТБШ она редко выигрывает больше пары матчей, однако за недооценку или повышенное число ошибок наказывает.

Айла играет в силовой теннис и обладает крепкой подачей, но вместе с тем не отличается стабильностью. Это логично — иначе она была бы в топ-30. На быстром покрытии её сильные стороны опасны вдвойне. Если Касаткина вновь будет тяжеловато двигаться и просто перебивать мяч через сетку, австралийка пройдёт дальше.

Если бы коэффициент на П1 был в районе двойки, вариант смотрелся отлично. Но его уже прогрузили, а брать ли эту ставку за 1.82 — дело вкуса. Стоит изучить победу Томлянович в первом сете и матче за 2.22, а также ТМ 21,5 гейма за 1.90. По ощущениям, планка тотала установлена немного высоковато.

Ставки на матч Айла Томлянович — Дарья Касаткина

Айла играет в силовой теннис и обладает крепкой подачей, но вместе с тем не отличается стабильностью. На быстром покрытии её сильные стороны опасны вдвойне. Если Касаткина вновь будет тяжеловато двигаться и просто перебивать мяч через сетку, австралийка пройдёт дальше.

Ставка №1: победа Томлянович в первом сете и матче за 2.22.

Ставка №2: ТМ 21,5 гейма за 1.90.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Nathan Stirk/Getty Images

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент