Айла Томлянович — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка покинет Уимблдон-2019

1 июля в матче первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Айла Томлянович сыграет с Дарьей Касаткиной. Букмекеры отдают предпочтение австралийской теннисистке: сделать ставку на победу Томлянович можно с коэффициентом 1.82.

Анализ матча Айла Томлянович — Дарья Касаткина (01.07.2019)

Касаткина продолжает падение. Место в топ-10 осталось в прошлом. На дворе конец июня, а у россиянки в 2019 году лишь шесть выигранных матчей, хотя никаких продолжительных пауз из-за травм не было. Дело исключительно в качестве игры, а также психологии и мотивации.



Предыдущая победа состоялась больше месяца назад. 28 мая в первом круге «Ролан Гаррос» Дарья убрала с пути скромную итальянку Ясмине Паолини, которая никогда не находилась в первой сотне рейтинга и попала в основную сетку через квалификацию. Затем случился разгром от Моники Пуиг и поражение от Андреа Петкович в первом круге Истбурна (7:5, 4:6, 2:6).

У Касаткиной было достаточно времени, чтобы разобраться в себе и набрать форму, но подобное можно было сказать и в феврале, и в марте, и в апреле. Между тем, провал на Уимблдоне отбросит спортсменку ещё ниже. Ведь год назад она дошла в Лондоне до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Анжелике Кербер и набрала 430 рейтинговых баллов.



Вот и выходит, что турнир в Великобритании станет для неё ключевым — велик риск сильно опуститься в рейтинге со всеми вытекающими последствиями. Но форма Дарьи по-прежнему выглядит крайне сомнительно, а соперник в первом круге достался опасный. Неудивительно, что попавшая в число сеяных россиянка идёт у букмекеров аутсайдером.



Томлянович — крепкий середняк тура, который редко прыгает выше головы, но свою планку держит. В нынешнем сезоне у неё уже есть выход в финал (Хуахин), полуфинал (Рабат) и два четвертьфинала (Брисбен и Ноттингем). На ТБШ она редко выигрывает больше пары матчей, однако за недооценку или повышенное число ошибок наказывает.



Айла играет в силовой теннис и обладает крепкой подачей, но вместе с тем не отличается стабильностью. Это логично — иначе она была бы в топ-30. На быстром покрытии её сильные стороны опасны вдвойне. Если Касаткина вновь будет тяжеловато двигаться и просто перебивать мяч через сетку, австралийка пройдёт дальше.



Если бы коэффициент на П1 был в районе двойки, вариант смотрелся отлично. Но его уже прогрузили, а брать ли эту ставку за 1.82 — дело вкуса. Стоит изучить победу Томлянович в первом сете и матче за 2.22, а также ТМ 21,5 гейма за 1.90. По ощущениям, планка тотала установлена немного высоковато.

Ставки на матч Айла Томлянович — Дарья Касаткина

Айла играет в силовой теннис и обладает крепкой подачей, но вместе с тем не отличается стабильностью. На быстром покрытии её сильные стороны опасны вдвойне. Если Касаткина вновь будет тяжеловато двигаться и просто перебивать мяч через сетку, австралийка пройдёт дальше.



Ставка №1: победа Томлянович в первом сете и матче за 2.22.



Ставка №2: ТМ 21,5 гейма за 1.90.

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