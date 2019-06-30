Карен Хачанов — Квон Сон У. Прогноз: россиянин начнёт «Уимблдон» с разгрома

1 июля в матче первого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Карен Хачанов сыграет с Квоном Соном У. Букмекеры отдают предпочтение российскому теннисисту: сделать ставку на победу Хачанова можно с коэффициентом 1.24.

Анализ матча Карен Хачанов — Квон Сон У (01.07.2019)

Хачанов приятно удивил на «Ролан Гаррос», где разобрался с Хуаном-Мартином дель Потро (пусть и находящимся не в лучшей форме) и дошёл до четвертьфинала. А вот старт травяного сезона получился довольно посредственным — два турнира, две победы и два поражения.

Любопытно, что оба раза его останавливал один и тот же человек — итальянец Маттео Берреттини, который специалистом по игре на траве никогда не считался. В Штутгарте их пути пересеклись уже в первом матче, россиянин никак не мог раскусить подачу соперника и ограничился шестью взятыми геймами.

В Галле получилось чуть лучше: Карен прошёл двух достойных противников (Миомира Кецмановича и Яна-Леннарда Штруффа), а затем уступил Берреттини в четвертьфинале (2:6, 6:7). В целом результат не самый лучший, но вполне рабочий, ведь проигрывать итальянцу из топ-20 рейтинга на второстепенных турнирах не зазорно.

Прогресс от первого травяного турнира ко второму был заметен. При этом после Галле Хачанов взял паузу и не играл 10 дней, готовясь к старту «Уимблдона». Этого должно хватить, чтобы набраться сил и добавить в физической форме. В прошлом году удалось дойти до четвёртого круга, так что защищать придётся солидные 180 рейтинговых баллов.

Сетка довольно благоприятная, повторить результат 2018 года вполне по силам. Первым соперником станет малоизвестный кореец Квон Сон У из второй сотни рейтинга. 21-летний теннисист попал в основной розыгрыш через квалификацию и, естественно, идёт у букмекеров аутсайдером.

Кореец не просто впервые сыграет в основной сетке «Уимблдона», он прежде даже в квалификации не участвовал. Квон Сон У играет на «челленджерах», а потому по части опыта ничем похвастать не может. Впрочем, на ТБШ он всё же выступал: получил «уайлд-кард» на Australian Open-2018 и без шансов проиграл всё тому же Штруффу в первом круге (1:6, 2:6, 4:6).

Чего-то подобного ждём и на этот раз. Если Карен находится в хороших кондициях, никаких проблем возникать не должно — на сегодня это просто теннисисты разного калибра. Нам нравятся два варианта — П1 в трёх сетах за 2.40 и ТМ 38 гейма за 1.91.

Ставки на матч Карен Хачанов — Квон Сон У

Кореец впервые сыграет в основной сетке «Уимблдона», обычно он выступает на «челленджерах». Впрочем, на ТБШ он уже играл: получил «уайлд-кард» на Australian Open-2018 и без шансов проиграл Штруффу (1:6, 2:6, 4:6) в первом круге. Чего-то подобного ждём и на этот раз.

Ставка: ТМ 38 гейма за 1.91.

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