Магдалена Рыбарикова — Арина Соболенко. Прогноз: вероятность сенсации высока

1 июля в матче первого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Магдалена Рыбарикова сыграет с Ариной Соболенко. Букмекеры отдают предпочтение теннисистке из Беларуси: сделать ставку на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.41.
Анализ матча Магдалена Рыбарикова — Арина Соболенко (01.07.2019)
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Нынешний сезон складывается для Соболенко непросто. После отличного старта и титула в Шэньчжэне результаты заметно просели. За предыдущие шесть месяцев она может похвастать разве что полуфиналами в Санкт-Петербурге и Страсбурге, да и там обыгрывались довольно средние соперницы.
С турнирами «Большого шлема» дела идут так себе: третий круг на Australian Open (взяла пять геймов у Аманды Анисимовой) и второй — на Ролан Гаррос (снова Анисимова, на этот раз зацепила шесть геймов). Для теннисистки из топ-10 результаты, конечно, более чем скромные.
И вот настало время Уимблдона, с которым у Арины категорически не ладится. Лучшим результатом остаётся выход во второй раунд в 2017 году с победой над Ириной Хромачёвой, а в 2018 году и вовсе случилось поражение в первом круге. Впрочем, тут есть и плюс — не нужно защищать рейтинговые очки.
На траве и грунте теннисистка из Беларуси действует не лучшим образом, да и её нестабильность в последнее время только прогрессирует. Даже удивительно, что букмекеры столь уверены в её победе. Ведь соперник, прямо скажем, достался крайне опытный и непростой.
Рыбарикова — один из главных специалистов тура по игре на траве. Сейчас ей уже 30 и пик карьеры явно остался позади, но на своём любимом покрытии словачка способна удивить. На Уимблдоне-2017 она добралась до полуфинала, а три недели назад, например, дошла до финала турнира ITF в Сербитоне.
Мощная подача, надёжная игра у сетки и хороший форхенд никуда не делись, резаные и укороченные удары Магдалене тоже удаются. Соболенко продолжит полагаться на свою мощь, однако сейчас она находится не в лучшем состоянии и жутко много ошибается, а словачка способна за такое наказывать.
Проверить П1 за 3.00 — по вкусу. Коэффициент хороший, вполне тянет на валуй. Также нам нравится ТБ 20,5 гейма за 1.73 и третий сет за 2.78. Дело вот в чём: Соболенко успела провести на траве в нынешнем сезоне пять матчей, четыре из них ушли в решающую партию. Обе девушки хорошо подают, так что встреча рискует затянуться, ведь брейков не должно быть много.
Ставки на матч Магдалена Рыбарикова — Арина Соболенко
Рыбарикова — один из главных специалистов тура по игре на траве. Соболенко продолжит полагаться на свою мощь, однако сейчас она находится не в лучшем состоянии и жутко много ошибается, а словачка способна за такое наказывать. Проверим П1 за 3.00 — коэффициент кажется завышенным.
Ставка №1: победа Рыбариковой за 3.00.
Ставка №2: третий сет за 2.78.
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