Кристьян Гарин — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин покинет корты Уимблдона

Рублёв только набирает форму и даже не смог пройти квалификацию в Истбурне и Галле.

2 июля в матче первого круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Кристьян Гарин сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают предпочтение теннисисту из Чили: сделать ставку на победу Гарина можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча Кристьян Гарин — Андрей Рублёв (02.07.2019)

Рублёв заметно опустился в рейтинге из-за проблем со здоровьем, последствия которых дают о себе знать и сейчас. Он пытается найти свою игру и набрать форму, однако пока ничего не выходит. После травмы такой расклад встречается часто, но шансов на успешное выступление на мэйджоре он, ясное дело, не добавляет.

После возвращения россиянин играет много, вот только количество не переходит в качество. Он не смог пройти квалификацию в Истбурне и Галле, где проиграл таким персонажам, как Пол Джубб и Матс Морайнг. В обоих случаях дело доходило до третьей партии, хотя это слабое утешение.

В первом круге Уимблдона соперник достался заметно серьёзнее. Траву нельзя назвать любимым покрытием Гарина, и тем не менее он представляет опасность. Чилиец уже успел выиграть в 2019 году два турнира серии ATP250 — в Хьюстоне (грунт) и Мюнхене (грунт), благодаря чему существенно улучшил позиции в рейтинге.

Подготовка к Уимблдону также прошла неплохо, поражения случались только от крепких противников. В Хертогенбосхе удалось дойти до четвертьфинала, победив по пути Сальваторе Карузо и Робина Хасе. Затем Кристьян дал бой Борне Чоричу, уступив на тай-брейке решающей партии: 7:6, 3:6, 6:7.

На турнире Лондоне сильно не повезло с жеребьёвкой, в первом же круге попался Марин Чилич. Гарин проиграл первый сет в одну калитку, а во втором дошёл до тай-брейка (1:6, 6:7). В общем, пассажиром он точно не выглядел, а Рублёва в нынешнем состоянии никак нельзя поставить в один ряд с Чоричем и Чиличем.

Если чилиец сыграет в свою силу, то наверняка пройдёт дальше без особых хлопот. Разница в нынешних кондициях теннисистов слишком велика, чтобы ожидать чего-то другого. Россиянин только ищет свою игру, и взять больше одной партии ему вряд ли удастся.

Лобовая победа Гарина оценивается в 1.51, так что попробуем поднять коэффициент. Мы бы выбирали между двух вариантов — П1 с форой "-3,5" гейма за 1.95 и П1 в 3-4 сетах за 2.03.

Ставки на матч Кристьян Гарин — Андрей Рублёв

После травмы россиянин играет много, но количество не переходит в качество. Он не смог пройти квалификацию в Истбурне и Галле, где проиграл Полу Джуббу и Матсу Морайнгу. Гарин, напротив, находится в хорошей форме и явно имеет больше шансов на победу.

Ставка: победа Гарина в 3-4 сетах за 2.03.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.