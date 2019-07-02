ЦСКА – «Ростов». Прогноз: Карпин оставит «армейцев» на последнем месте

3 июля в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в третьем туре Кубка Париматч Премьер «Ростов» встретится с ЦСКА. Букмекеры склоняются к победе «армейцев» в основное время и предлагают коэффициент 2.02 на данный вариант. Виктория команды Валерия Карпина идёт за 3.72

Прогноз матча ЦСКА – «Ростов» (03.07.2019)

ЦСКА уступил в принципиальном дерби со «Спартаком», теперь «армейцы» находятся на четвёртом месте перед заключительным туром предсезонного турнира. Удивительно, но даже фактически товарищеский матч привёл к огромному количеству споров, абсолютно ненужному удалению и выплеску эмоций. В ближайшем поединке команда Виктора Гончаренко уже больше сосредоточится на обкатке различных тактических моделей.



«Ростов» разгромно проиграл «Краснодару», однако жёлто-синие выглядели неплохо и показали достойный футбол. Да, в распоряжении Валерия Карпина не самый талантливый и именитый состав, но недооценивать южан всё же не стоит. Оптимизм букмекеров по отношению к ЦСКА вызывает большие вопросы.

Если «армейцы» выиграют в основное время, то займут третью строчку или смогут забраться даже на вторую позицию в случае победы «Краснодара» над «Спартаком». Для этого красно-синим нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей. У жёлто-синих с турнирной точки зрения огромное количество вариантов, коллектив Валерия Карпина может оказаться на любом из четырёх мест по итогам третьего тура.



Для того чтобы не быть последними, «Ростову» достаточно не уступить в основное время. Задача выглядит вполне решаемой, так как в предыдущих поединках «армейцы» допускали много ошибок и не пытались добиться положительного результата любой ценой. Гончаренко готовит команду в своём графике и никуда не торопится.



В прошлом сезоне ЦСКА за два поединка с жёлто-синими набрал лишь одно очко, хотя к предстоящему матчу упомянутая история практически не имеет никакого отношения. Составы изменились не сильно, но форма, тонус и мотивация совершенно не соответствуют высоким стандартам.



Х2 на «Ростов» идёт за приличный коэффициент 1.82, пожалуй, есть смысл присмотреться к данному варианту. Если ЦСКА уступил и «Спартаку», и «Краснодару», то нет оснований считать «армейцев» явными фаворитами в ближайшем поединке. У жёлто-синих не меньше шансов на успех, но нас устроит даже ничья.



Красно-синие – это не та команда, которая будет переживать или что-то менять в своей подготовке из-за контрольных встреч. Гончаренко и всё руководство клуба всегда грамотно расставляют приоритеты, дёргаться ЦСКА не будет. «Ростов» по визуальным впечатлениям на настоящий момент двигается лучше, поэтому поверим в коллектив Валерия Карпина.

Ставка на матч ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА уступил в обоих встречах предсезонного турнира, но букмекеры продолжают считать «армейцев» фаворитами. Х2 на «Ростов» идёт за коэффициент 1.82, что нас полностью устраивает. Команда Валерия Карпина выглядела физически лучше в двух прошедших поединках.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.82



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