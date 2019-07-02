Бузкова — Саккари, Эдмунд — Вердаско. Экспресс на 2-й круг Уимблдона-2019

3 июля в матче второго круга Уимблдона в женском одиночном разряде Мари Бузкова сыграет с Марией Саккари, а у мужчин Кайл Эдмунд встретится с Фернандо Вердаско. Букмекеры отдают предпочтение гречанке и британцу: сделать ставку на победу Саккари можно с коэффициентом 1.26, успех Эдмунда идёт за 1.60.

Анализ матча Мари Бузкова — Мария Саккари (03.07.2019)

Чешка — одна из самых слабок теннисисток, добравшихся до второго круга Уимблдона. Она крайне редко появляется в основной сетке мейджоров. В принципе, так должно было случиться и на этот раз, но Бузковой повезло стать «лаки лузером», поскольку с турнира снялись Вера Звонарёва, Евгения Родина и Доминика Цибулкова.



В первом круге Мари попалась немка Мона Бартель, которая находилась в плохой форме и выглядела слабо. Нельзя отрицать, что сама Бузкова играла неплохо, однако её лимит везения, скорее всего, вот-вот закончится. Ведь во втором круге её ждёт куда более опасный соперник — Мария Саккари.

Теннисистка из Греции в первом раунде прошла неуступчивую Бернарду Пера. Стартовый сет получился равным и дошёл до тай-брейка, зато во втором Саккари приноровилась и сумела добавить, а вот американка на фоне проблем с выносливостью часто не успевала и ошибалась.



Саккари явно выше классом, да и физическая форма у неё хорошая. Скорее всего, матч второго круга дастся ей даже легче, чем первый. Помешать этому могут разве что проблемы на приёме, в остальном соперница откровенно проходная. Для экспресса сгодятся варианты П2 в двух сетах за 1.72 или ТМ 20,5 гейма за 1.90.

Ставки на матч Мари Бузкова — Мария Саккари

Чешка — одна из самых слабок теннисисток, добравшихся до второго круга Уимблдона. Саккари явно выше классом, да и физическая форма у неё хорошая. Скорее всего, матч второго круга дастся ей даже легче, чем первый.

Анализ матча Кайл Эдмунд — Фернандо Вердаско (03.07.2019)

Новая встреча старых знакомых. За последние девять месяцев их пути пересекались дважды, оба раза дело доходило до решающей партии, оба раза было сыграно по 28 геймов и оба раза сильнее оказался испанец. В Вене (хард) и Риме (грунт). Что интересно, они стабильно играют друг против друга в первом или втором круге.



Вообще, с травой у Вердаско отношения так себе, да и поддержка родных трибун явно сыграет в пользу Эдмунда. Тут с букмекерами можно согласиться — шансы британца действительно повыше. Тем не менее ждать от него лёгкой победы не стоит. Кайл проводит весьма неровный сезон и действует нестабильно.



Фернандо в матче первого круга спокойно убрал с дороги молодого поляка Камиля Майхшака (6:4, 6:4, 6:4). Агрессивно принимал, не сбавил в мощи и движении на втором часе игры, хорошо держал подачу. Судя по всему, он в хорошей форме и прекрасно знает сильные стороны ближайшего оппонента, а потому встреча рискует затянуться.



Самый простой вариант в таких условиях — ТБ 3,5 сета за 1.52. При прочих равных молодость (Вердаско старше на 11 лет) и свои трибуны должны помочь британцу в поздних партиях, так что можно рассмотреть и ставку посмелее — П1 + ТБ 3,5 сета за 1.80.

Ставки на матч Кайл Эдмунд — Фернандо Вердаско

С травой у Вердаско отношения так себе, но в первом круге он спокойно убрал с дороги молодого поляка Камиля Майхшака (6:4, 6:4, 6:4). Агрессивно принимал, не сбавил в мощи и движении на втором часе игры, хорошо держал подачу. Судя по всему, он в хорошей форме и прекрасно знает сильные стороны ближайшего оппонента, а потому встреча рискует затянуться.

Экспресс на 2-й круг Уимблдона-2019

Выбор №1: ТМ 20,5 гейма в матче Бузкова — Саккари за 1.90.



Выбор №2: ТБ 3,5 сета в матче Эдмунд — Вердаско за 1.52.



Общий коэффициент — 2.89.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.