Чили — Перу. Прогноз: два главных автобуса Кубка Америки забудут о голах

4 июля на стадионе «Арена ду Гремио» в полуфинальном матче Кубка Америки — 2019 сойдутся сборные Чили и Перу. Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам и предлагают поставить на победу Санчеса и компании в основное время за 1.99. Виктория «инков» идёт за 4.64.

Прогноз матча Чили — Перу (04.07.2019)

Четвертьфинальные матчи Кубка Америки — 2019 разочаровали как уровнем футбола, так и тактическим рисунком команд. Большинство из восьми лучших команд континента напоминали автобусный парк, а победителями становились коллективы, вытягивающие удачный жребий в серии пенальти.

Чилийцам удалось пройти Колумбию, и здесь стоит отдать должное Рейнальдо Руэде, который прекрасно изучил манеру игры своих соотечественников. «Красная команда» демонстрирует удивительную стабильность результатов именно на последних Кубках Америки, третий трофей подряд стал бы выдающимся достижением для Санчеса и компании.

Перуанцы сумели засушить матч с Уругваем и выбили одного из главных фаворитов турнира. «Инки» практически не помышляли об атакующих действиях и сосредоточились на разрушении чужой игры. Такой подход позволил парням Рикардо Гареки пройти в полуфинал, но ближайший соперник не менее искушён в изнурительной и вязкой борьбе.

Букмекеры, естественно, занизили планку тотала, однако за вполне приличные 1.71 можно взять ставку на то, что хотя бы одна из команд не сумеет отличиться. По тому, что мы увидели в предыдущих поединках, вариант практически железный. Оба коллектива нацелены на оборону и в первую очередь стараются сыграть надёжно сзади.

Потенциальный выход в финал будет успехом и для Чили, и для Перу. Если кому-то удастся отличиться в основное время, то затем мы увидим множество затяжек времени, хитрости, грубость и минимум опасных моментов. Зрелищного футбола ожидать не стоит, высокая результативность возможна только при сумасшедшей реализации или стечении обстоятельств.

Также перспективно выглядит ставка на тотал угловых меньше 9,5 за 1.85. Руэда и Гарека в основном сконцентрированы на обороне, из-за чего крайние защитники Чили и Перу практически не ходят вперёд. Даже вингерам приходится отрабатывать на своей половине поля, нападающие остаются практически без мяча.

В матче Колумбия – Чили было исполнено восемь корнеров, а в поединке Уругвай – Перу даже на один меньше. На групповом этапе статистика была другая, но битвы на вылет играются с совершенно иным уровнем самоотдачи и настроя. Оборонительная направленность не должна привести к огромному количеству стандартов, хоть иногда бывают случаи с несколькими угловыми подряд.

Ставки на матч Чили — Перу

Чили и Перу – это два главных «автобуса» Кубка Америки — 2019. Высокой результативности в их битве ждать не стоит. Ставка на то, что хотя бы один из коллективов не забьёт, доступна за 1.71 и выглядит надёжно. Также за 1.85 проверим тотал угловых меньше 9,5. В прошлых четвертьфинальных поединках с участием «красной команды» и «инков» выбранный вариант проходил с запасом.

Ставка №1: обе забьют – нет за 1.71.

Ставка №2: тотал угловых меньше 9,5 за 1.85.

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