Конкурс прогнозов на матч ЦСКА — «Ростов». Фрибеты на 5000 рублей в призах

3 июля ЦСКА и «Ростов» встретятся в матче товарищеского турнира в Австрии. Букмекерская компания «Фонбет» запустила конкурс прогнозов на этот матч для читателей «Чемпионата» — с призовым фондом 5000 рублей в фрибетах.
Превью матча ЦСКА — «Ростов»
По оценке букмекеров, ЦСКА — фаворит матча. Поставить в БК «Фонбет» на победу москвичей можно за 1.70, что соответствует вероятности 56%. Шансы ростовчан победить эксперты оценили коэффициентом 4.70 (20%). На ничью предлагается коэффициент 4.00 (24%).
«Ростов» после двух туров идёт на 3-м месте, у него в активе 3 очка. Команда Валерия Карпина обыграла «Спартак» (2:0) и проиграла «Краснодару» (0:3). У ЦСКА нет очков, команда занимает 4-е место. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3).
Правила конкурса прогнозов на матч ЦСКА — «Ростов»
1. Напишите в комментариях прогноз на точный счёт этого матча.
2. Зарегистрируйтесь на сайте букмекерской компании «Фонбет», обязательно до начала матча (19:00 мск 3 июля), чтобы иметь право на приз в конкурсе. Новые клиенты получают дополнительный бонус до 10 000 рублей после регистрации.
3. Первые 10 участников, которые правильно предскажут точный счёт в комментариях, получат бесплатную ставку на 500 рублей в букмекерской компании «Фонбет».
4. Чтобы букмекерская компания могла проверить ваш счёт, оставьте в своём комментарии НОМЕР СЧЕТА либо направьте свою регистрационную почту/телефон в редакцию «Чемпионата» на адрес p.kondakov@rambler-co.ru. Обязательно укажите в письме логин на сайте «Чемпионат», чтобы мы нашли ваш прогноз.
Для участия в конкурсе зарегистрируйтесь в БК «Фонбет» до начала матча. Новые клиенты получают приветственный бонус до 10 000 рублей.
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