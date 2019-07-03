Катержина Синякова — Йоханна Конта. Прогноз: британка порадует зрителей

4 июля в матче второго круга Уимблдона в женском одиночном разряде Катержина Синякова сыграет с Йоханной Контой. Букмекеры отдают предпочтение британской теннисистке: сделать ставку на победу Конты можно с коэффициентом 1.33.

Дела Конты в последнее время наладились. Смена тренера принесла плоды, а продолжительная неудачная серия осталась позади. После полутора лет разочарования и поражений британка наконец-то вернулась на высокий уровень, вновь войдя в топ-20 рейтинга.

Всё могло бы быть ещё лучше, но в полуфинале «Ролан Гаррос» не удалось справиться с нервами. Йоханна после Парижа взяла небольшую паузу, пропустив турнир в Ноттингеме, а затем начала подготовку к Уимблдону. Результаты не самые лучшие, но вполне пристойные — три победы и два поражения в пяти матчах.

Для промежуточных соревнований готовность была неплохой. Победы одержаны над крепкими соперницами — Анетт Контавейт, Даяной Ястремской и Марией Саккари. Никаких квалифаев и пассажиров из второй сотни. Поражения случились в матчах с Еленой Остапенко и Онс Жабер — они не отличаются стабильностью, но в удачный день опасны.

Первый круг Уимблдона британка прошла бодро, за 19 геймов разобравшись с Аной Богдан. Поначалу дожать соперницу на приёме не получалось, однако постепенно ситуация улучшилась. А свою подачу Конта держала крепко: шесть эйсов при нуле двойных ошибок, 79% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом.

Во втором круге досталась теннисистка посильнее, но если подача останется на том же уровне, что и днём ранее, Йоханна наверняка победит. Синякова — крепкий середняк тура, однако на траве она менее опасна. Подача слабовата, да и в целом мощи не хватает. В Истбурне и Мальорке чешка проиграла в первом же круге.

На старте Уимблдона ей досталась Екатерина Александрова, которая набрала хороший ход и смогла зацепиться. Россиянка быстро взяла первый сет, но в дальнейшем ужасно подавала и позволяла Катержине штамповать брейки один за другим. Разумеется, дело закончилось поражением в трёх партиях.

Конта подаёт гораздо лучше, так что каждый брейк Синяковой придётся вымучивать. Чешка довольно неуступчива, а потому уверенности в разгроме нет. И всё же П2 с форой "-3,5" гейма за 1.70 и П2 в двух сетах за 1.98 выглядят неплохо.

Ставки на матч Катержина Синякова — Йоханна Конта

Синякова — крепкий середняк тура, однако на траве она менее опасна. В Истбурне и Мальорке чешка проиграла в первом же круге. Конта гораздо лучше подаёт и в целом находится в хорошей форме. Поставим на фаворита.

Ставка: победа Конты в двух сетах за 1.98.

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