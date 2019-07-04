Ник Кирьос — Рафаэль Надаль. Прогноз: сумасшедший австралиец зацепит сет

4 июля в матче второго круга Уимблдона в мужском одиночном разряде Ник Кирьос сыграет с Рафаэлем Надалем. Букмекеры отдают предпочтение испанскому теннисисту: сделать ставку на победу Надаля можно с коэффициентом 1.27.

Пожалуй, самая бодрая пара во всём втором круге у мужчин. Очень сложная игра для прогноза, никакой уверенности нет и близко. Громкая афиша привлекает внимание, но лучший вариант тут — просто пройти стороной и выбрать встречу с более очевидными раскладами. Все последующие абзацы — всего лишь попытка измерить неизмеримое.

Ставить на матчи Кирьоса — это рулетка по умолчанию. О нестабильности Ника ходят легенды, а количество тараканов в его голове не впечатлит разве что Денниса Родмана. Он подавал огромные надежды, однако к 24 годам запомнился скорее вереницей конфликтов и скандалов, чем непосредственно игрой.

Достаточно сказать, что австралиец до сих пор не заходил дальше четвертьфинала на ТБШ, причём его основные успехи пришлись на 2014-2016 годы, когда многое списывалось на молодость и ожидание скорого прорыва. Вот только в дальнейшем напоминать о себе на теннисных кортах удавалось реже.

Нестабильность Кирьоса изумительно иллюстрирует матч первого круга с довольно средненьким соотечественником Джорданом Томпсоном. Мощнейшие отрезки сменялись длительными провалами, череда эйсов и бодрых виннерсов — массой ошибок. Собственно, всё это видно и по счёту — 7:6, 3:6, 7:6, 0:6, 6:1.

И вроде бы со столь неровным теннисом против Надаля делать нечего, но в удачные дни Ник способен практически на всё. А мотивированный Ник — тем более. Живая легенда, только-только выигравшая очередной «Ролан Гаррос», — отличный раздражитель и великолепный шанс вновь заявить о себе.

Рафа в первом раунде Уимблдона-2019 спокойно скрутил в бараний рог малоизвестного квалифая Юити Сугиту, японец ограничился семью выигранными геймами. Разумеется, на любимом грунте испанец гораздо сильнее, но и с травяным покрытием у него хорошие отношения.

Надаль опытнее, стабильнее и увереннее, статус фаворита сомнений не вызывает. Однако брать П2 за 1.27 — это несерьёзно, а лезть в большие форы опасно. Рафаэль на траве форсирует розыгрыши и старается избегать затяжных обменов. Кирьос полагается на свою мощь и ураганную подачу. Картина вырисовывается интересная.

Точно атаковать на протяжении 2-3 часов без спадов весьма трудно, особенно если на противоположной части корта бегает такая же пушка. Скорее всего, на каких-то отрезках инициатива будет переходить из рук в руки и мотивированный Ник сумеет заставить попотеть грозного соперника.

В связи с этим рассмотрим ТБ 3,5 сета за 1.71 и ТБ 36,5 гейма за 1.70. Оба теннисиста хорошо держат подачу, так что фестиваля брейков не ждём. Вариант посмелее — победа Надаля + ТБ 3,5 сета за 2.10.

Ставки на матч Ник Кирьос — Рафаэль Надаль

Рафаэль на траве форсирует розыгрыши и старается избегать затяжных обменов. Кирьос полагается на свою мощь и ураганную подачу. Картина вырисовывается интересная.Скорее всего, на каких-то отрезках инициатива будет переходить из рук в руки и мотивированный Ник сумеет заставить попотеть грозного соперника.

Ставка: ТБ 36,5 гейма за 1.70.

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