Свитолина — Саккари, Вердаско — Фаббьяно. Экспресс на 3-й круг Уимблдона-2019

5 июля в матче третьего круга Уимблдона в женском одиночном разряде Элина Свитолина сыграет с Марией Саккари, а у мужчин Фернандо Вердаско встретится с Томасом Фаббьяно. Букмекеры отдают предпочтение гречанке и испанцу: сделать ставку на победу Саккари можно с коэффициентом 1.78, успех Вердаско идёт за 1.64.

Анализ матча Элина Свитолина — Мария Саккари (05.07.2019)

Уровень готовности украинки вызывает сомнения. В рамках подготовки к Уимблдону она сыграла на двух травяных турнирах, оба раза проиграв в первом же матче. Причём соперницы были довольно средненькие — Маргарита Гаспарян в Бирмингеме и Ализе Корне в Истбурне.

На мэйджоре удалось добраться до третьего круга, хотя Элина выдала всего один сильный отрезок — заключительные восемь геймов в игре с Дарьей Гавриловой. До того счёт был 5:5, фаворитка играла средненько и первой отдала свою подачу. Ну а во встрече с всё той же Гаспарян ей откровенно повезло.

Свитолина играла ярко выраженным вторым номером, закончив матч с результатом 15:42 по виннерсам. Россиянка много ошибалась, но за счёт большей активности и подачи взяла первый сет, а затем повела 3:1 во втором. Всё вполне могло бы закончиться сенсацией, но при счёте 5:5 Маргарита получила травму и вскоре снялась.

Саккари регулярно уступает именно в третьем круге ТБШ, однако сейчас у неё есть отличный шанс пройти дальше. Гречанка спокойно преодолела два стартовых раунда, победив Бернарду Пера и Мари Бузкову в двух партиях. Мария выглядит свежо, хорошо двигается и неизменно добавляет во втором сете.

При появлении линии победу Саккари хотя бы в одной партии можно было взять за 1.50, но сейчас коэффициент прогрузили до 1.35, придётся поискать что-то ещё. Мы бы выбирали между П2 за 1.78 и ТБ 20,5 гейма за 1.74. Встреча рискует затянуться, а теннисистка из Греции в нынешнем травяном сезоне выступает посильнее.

Ставки на матч Элина Свитолина — Мария Саккари

Уровень готовности украинки вызывает сомнения. В рамках подготовки к Уимблдону она сыграла на двух травяных турнирах, оба раза проиграв в первом же матче. А накануне едва не вылетела от рук Маргариты Гаспарян. Саккари набрала хороший ход и в целом выглядит стабильнее.

Анализ матча Фернандо Вердаско — Томас Фаббьяно (05.07.2019)

Оба теннисиста во втором круге отбегали по пять сетов, так что многое тут будет зависеть от запаса сил. 35-летний Вердаско зачехлил Кайла Эдмунда, хотя проиграл две стартовые партии. Британцу не помогла ни молодость, ни поддержка трибун. Он потянул мышцу и ближе к концовке резко сдал в движении.

30-летний Фаббьяно на Уимблдоне-2019 прошёл Стефаноса Циципаса и Иво Карловича, причём сценарии были похожи. Низкорослый итальянец вёл 2-1 по сетам, позволял сопернику сравнять счёт при помощи тай-брейка, а затем брал себя в руки и вырывал победу.

Томас хорош на траве и находится в великолепной форме, умудряясь сохранять энергию даже спустя три часа после выхода на корт. Вердаско, напротив, не особенно любит грассовое покрытие, да и в прошлом раунде ему повезло с повреждением Эдмунда, которое повлияло на игру британца.

В общем, П2 за 2.38 — отличный вариант для одинаров. Также неплохо смотрится ТБ 3,5 сета за 1.61. Соперники сопоставимы по текущему уровню на данном покрытии, так что быстрое завершение не кажется вероятным. Суток отдыха должно хватить для того, чтобы худо-бедно набраться сил.

Томас хорош на траве и находится в великолепной форме, умудряясь сохранять энергию даже спустя три часа после выхода на корт. Вердаско, напротив, не особенно любит грассовое покрытие, да и в прошлом раунде ему повезло с повреждением Эдмунда, которое повлияло на игру британца.

Экспресс на 3-й круг Уимблдона-2019

Выбор №1: победа Саккари за 1.78.

Выбор №2: победа Фаббьяно за 2.38.

Общий коэффициент — 4.24.

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