«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Москва останется без Суперкубка

«Зенит» уже дважды побеждал «Локомотив» в матчах за Суперкубок и не намерен останавливаться/

6 июля в Москве на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» состоится матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Локомотивом». Букмекеры отдают предпочтение коллективу Сергея Семака. Итоговая победа сине-бело-голубых идёт за 1.76. Если трофей завоюют «железнодорожники», то сыграет коэффициент 2.11.

Прогноз матча «Зенит» — «Локомотив» (06.07.2019)

«Зенит» и «Локомотив» не принимали участие в товарищеском турнире с другими российскими клубами и занимались подготовкой к сезону в классическом режиме. Сине-бело-голубые одолели четырёх не самых серьёзных оппонентов и подходят к матчу за Суперкубок в хорошем настроении. Единственной проблемой Семака может стать разное физическое состояние футболистов, но Сергей Богданович способен привести тонус исполнителей к общему знаменателю.

«Железнодорожники» проводят предсезонную подготовку на фоне не самых приятных сообщений. То в стан красно-зелёных прибывает игрок без согласования с Юрием Сёминым, то болельщики выступают с критикой некоторых руководителей. Тем не менее, «Локомотив» не проигрывал в товарищеских поединках, хотя ничью с «Жилиной» вряд ли можно отнести к серьёзным успехам.

Травмирован Фарфан, не совсем понятно в какой форме после Кубка Америки находится Барриос, тренерам придётся вносить коррективы. К тому же, Семак и Сёмин явно ожидают усиления, но в предстоящем матче тренеры наверняка доверятся проверенным исполнителям. Да, возможно, Суперкубок России – это не самый престижный титул, но одолеть одного из конкурентов и поднять над головой трофей для обеих команд будет явно не лишним.

«Зенит» и «Локомотив» дважды встречались в битве за Суперкубок, и оба раза победа доставалась сине-бело-голубым. В одном из поединков Аршавин забил один из самых курьёзных голов российского футбола, а в другом случае «железнодорожники» уступили по пенальти. Хватит ли красно-зелёным третьей попытки для виктории над питерцами? На наш взгляд, команда Сергея Семака всё же имеет больше шансов на успех.

Итоговая победа «Зенита» за 1.76 смотрится неплохо. В прошлом сезоне «Локомотив» в личных встречах набрал лишь одно очко, а в настоящий момент сине-бело-голубые выглядят предпочтительнее с точки зрения глубины состава. Год назад «железнодорожники» откровенно провалили начало чемпионата, когда как Семак подготовил свою команду значительно лучше.

Матч пройдёт в Москве, однако далеко не факт, что красно-зелёные будут иметь превосходство на трибунах. Ресурсов в нападении у Семака больше, нежели у визави, поэтому «Зенит» сможет усиливать игру с помощью замен. «Локомотиву» остаётся надеяться на хорошую форму Смолова и Миранчуков, а также надёжную игру сзади.

Командам потребуется время, чтобы привыкнуть к новой арене и снова войти в соревновательный ритм. Сёмин и Семак не похожи на безумцев, которые устроят штурм сразу после стартового свистка, игроки могут попросту не выдержать нагрузок. Необходимость раскачаться и провести разведку наталкивает на проверку варианта с отсутствием голов в первые полчаса. Коэффициент не самый высокий, но ожидать качественного футбола и массы опасных моментов в поединке за Суперкубок слишком опрометчиво.

Ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в двух матчах с «Зенитом» лишь одно очко, зимой команда Семака серьёзно усилилась и теперь практически не проигрывает. За 1.76 мы возьмём итоговый успех сине-бело-голубых. В соперничестве с красно-зелёными питерцы уже дважды завоёвывали Суперкубок. Ранних забитых мячей ожидать не стоит, командам понадобится время на раскачку, поэтому за 1.78 поставим на отсутствие голов в первые полчаса.

Ставка №1: итоговая победа «Зенита» за 1.76

Ставка №2: первый гол до 30-ой минуты – нет за 1.78.

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