Симона Халеп — Виктория Азаренко. Прогноз: белоруска задаст жару

5 июля в матче третьего круга Уимблдона в женском одиночном разряде Симона Халеп сыграет с Викторией Азаренко. Букмекеры отдают минимальное предпочтение теннисистке из Румынии: сделать ставку на победу Халеп можно с коэффициентом 1.89.

Матч-украшение третьего круга Уимблдона у женщин, в котором сойдутся две экс-первые ракетки мира. Правда, Азаренко возглавляла рейтинг в далёком 2012 году, а вот румынка была лидером совсем недавно. Первую строчку она упустила после «Ролан Гаррос», где не смогла защитить титул и вылетела в четвертьфинале от рук Аманды Анисимовой.

Халеп вообще переживает непростой период и ищет свою игру после смены тренера. До Уимблдона она провела всего один турнир на траве, дойдя до четвертьфинала в Истбурне: разгромила Се Шувэй, возилась три партии с Полоной Херцог, а затем без вариантов проиграла Анжелике Кербер.

Старт мейджора получился довольно непростым из-за неудобной сетки. В первом круге Александра Саснович взяла у Симоны девять геймов и едва не добралась до тай-брейка, а во втором опытная Михаэла Бузернэску и вовсе сумела выиграть у соотечественницы второй сет.

Но главное даже не в этом. Румынка явно играет через боль и испытывает дискомфорт в ноге — по её словам, речь идёт о проблемах с ахиллом. Такие повреждения редко заживают за один день, а ведь в третьем круге двигаться придётся много. Всё это ставит текущую готовность теннисистки под вопрос.

Халеп любит играть вторым номером и отталкиваться от слабостей соперницы. Азаренко явно не обделена мощью и умеет атаковать, что обещает солидную нагрузку на ноги Симоны. Плюс подача, которая у Виктории явно посильнее. Пожалуй, на таком фоне её шансы как минимум не хуже.

Спортсменка из Беларуси набрала ход, разобрав в стартовых раундах Уимблдона на запчасти двух представительниц топ-50. Ализе Корне выцарапала восемь геймов, а вот Айла Томлянович ограничилась двумя. По ощущениям, Азаренко имеет заметное преимущество в физической готовности.

Если подача останется на том же уровне, что и в прошлых матчах, то Халеп будет крайне тяжело устоять перед таким натиском. Не будем мудрить и возьмём П2 за 1.99. Вариант посмелее — победа Азаренко в первом сете и матче за 2.52.

Ставки на матч Симона Халеп — Виктория Азаренко

Румынка явно играет через боль и испытывает дискомфорт в ноге — по её словам, речь идёт о проблемах с ахиллом. Спортсменка из Беларуси набрала ход, разобрав в стартовых раундах Уимблдона на запчасти двух представительниц топ-50. Ализе Корне выцарапала восемь геймов, а вот Айла Томлянович ограничилась двумя. По ощущениям, Азаренко имеет заметное преимущество в физической готовности.

Ставка: победа Азаренко за 1.99.

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