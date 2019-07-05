Египет – Куба, Словения – Турция. Прогнозы на Challenger Cup

5 июля завершится групповой раунд Challenger Cup. В 18:30 мск начнётся матч сборных Кубы и Египта, а начиная с 21:30 силой померятся Словения и Турция.

Прогноз матча Египет – Куба

Сборная Кубы вчера обыграла Беларусь и гарантировала себе полуфинал. Удивили стабильностью кубинцы, по сути, вчера было всего два провала у них, с одним из которых они благополучно справились и дожали соперника.



Неплохо принимали, неплохие решения принимал пасующий, хорошо выбивали белорусов с приёма и отлавливали их блоком. Визуально и ошибались поменьше. Класса, конечно, этой Кубе недостаёт пока, но в целом это уже солидный коллектив.

У Кубы путёвка в полуфинал в кармане, но предполагаю, что представители Центральной Америки хотят выйти с первого места, чтобы избежать встречи со Словенией, с хозяевами. Что до египтян, то здесь всё просто: любая победа гарантирует им полуфинал. Белорусы останутся третьими, обидно, но свои шансы нужно было использовать.



По игре Куба предпочтительнее, но здесь вполне вероятен некий сговор. Если Египет победит 3:2, то обе команды пройдут дальше (у кубинцев будет 4 очка, у Кубы – 3, у Беларуси – 2 при равенстве побед), а Куба и на первом месте останется. Возможен такой расклад? Вполне.



Из минусов подобного варианта можно отметить пятисетовый матч. Выходных не будет, поэтому будут ли тренеры готовы играть 5 сетов? Сомнение резонное, но коэффициент сладкий — выше 7.

Ставки на матч Египет – Куба

Играть здесь однозначно нужно от Египта, который, в отличие от Кубы, себе ничего не гарантировал. В то же время победа египтян в пяти сетах и в плей-офф их выводит, и Кубу оставляет на первом месте. Конечно, верить нужно в фэйр-плей, но с точки зрения ставок коэффициент 7.10 за победу Египта 3:2 можно проверить.



Ставка: победа Египта со счётом 3:2 за 7.10.

Прогноз матча Словения – Турция

Этим командам повезло с группой: сборная Чили – сладкая булочка на фоне других команд. Поэтому к третьему дню обе сборные в полуфинале. К тому же и те, и другие будут знать расклад в другой группе, поэтому смогут подбирать себе соперника.



Вопрос здесь только в одном – какими составами выйдут команды? И здесь я выбираю, скорее, Словению. У Турции плохое расписание – выходной в первый день, затем четыре дня игр подряд. Словенцы же отдохнули, то есть всего три матча игровых подряд. К тому же словенцы играют дома, зрителей порадовать – тоже мотивация.



Даже если Альберто Джулиани и пойдёт на перестановки, запас у него посильнее, чем у турецкого коллеги. На скамейке остаются Тончек Штерн и Ален Шкет, да и второй связующий Грегор Ропрет тоже неплохой игрок. У Турции есть хороший второй диагональный (сейчас это Метин Той), а вот остальные игроки резерва послабее стартовой шестерки.

Ставки на матч Словения – Турция (5.07.2019)

Словения играет дома, у Словении меньше резона выпускать запасных, Словения опытнее и выглядит увереннее. У меня нет причин играть здесь что-то кроме победы хозяев площадки. Коэффициент для такой встречи довольно высокий – 1.64. Правда, его наверняка прогрузят. В таком случае и фора по сетам (-1,5) будет неплохой ставкой.



Ставка: победа Словении за 1.64.



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