Джон Джонс — Тиаго Сантос. Прогноз: ждём самого яркого апсета года в ММА

В ночь с 6 на 7 июля на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе состоится бой UFC 239 между Джоном Джонсом и Тиаго Сантосом. Букмекеры уверены в победе американского бойца: поставить на успех Джонса можно с коэффициентом 1.17.

Анализ боя Джон Джонс — Тиаго Сантос (06.07.2019)

7 июля в Лас-Вегасе в октагон вернётся лучший боец в истории ММА по мнению большинства экспертов Джон Джонс. Чемпион полутяжёлого веса готовится провести защиту титула против Тиаго Сантоса, и мы расскажем, почему именно бразилец должен стать тем самым победителем неуязвимого Джонса.

Из числа последних соперников Костлявого (прозвище Джонса) Тиаго Сантос считается чуть ли не самым слабым. Вообще многие сомневаются, что Молот вовремя получил свой тайтлшот. На счету Сантоса серия из четырех последовательных побед, три из которых он одержал ещё в среднем весе, откуда и поднялся в полутяжи не так давно.

Во-первых, этого маловато, чтобы называться претендентом на бой с лучшим в истории. Во-вторых, в строках «поднялся в полутяжи» также кроется одна из главных причин, по которой на Тиаго никто не ставит: бразилец с не самой сильной борьбой, скорее всего, станет лёгкой мишенью для сверхталантливого рестлера и просто крупного полутяжа Джонса.

И тем не менее у Сантоса есть пресловутый шанс панчера, ведь Тиаго почти во всех боях делает ставку на свою разрушительную ударную силу. Именно благодаря тяжёлым рукам и агрессивному стилю атак Молот так быстро ворвался в топ лидеров дивизиона с лимитом в 93 килограмма.

Каждого из трёх здоровяков-полутяжеловесов — Андерса, Мануву и Блаховича — Сантос разбил досрочно, и это говорит о том, что силы его удара должно хватить и на Джонса. Вопрос — позволит ли чемпион попасть по себе?

Именно в этот раз — может! Боунс давно известен как не самый большой поклонник режима. Да, его тренеры утверждают, что более дисциплинированного спортсмена, обожающего готовиться под соперника, вы не найдёте. Но это не сильно вяжется с собственными признаниями Джонса в том, как он выходил, например, на первый поединок с Густафссоном с похмельем.

Возможно, с тех пор доминирующий чемпион сделал выводы и больше повторять эту историю не хочет. И всё же мало верится, что столь надменный и горделивый боец не захочет покуражиться в клетке с тем, кто по признанию всех является очередной жертвой короля ММА. Именно в этой ситуации у Сантоса появится уникальный шанс сотворить историю, а помочь ему в этом должен безбашенный удар.

Именно это Тиаго умеет лучше всех предыдущих соперников Джонса. Конечно, велик соблазн потянуть «верняк» с маленьким коэффициентом на победу чемпиона, но мы предлагаем вам вместе с нами поверить в самый яркий апсет года в ММА — досрочную победу Тиаго Сантоса нокаутом в течение первых трёх раундов.

Ставки на бой Джон Джонс — Тиаго Сантос

У Сантоса есть пресловутый шанс панчера, ведь Тиаго почти во всех боях делает ставку на свою разрушительную ударную силу. Конечно, велик соблазн потянуть «верняк» с маленьким коэффициентом на победу чемпиона, но мы предлагаем вам вместе с нами поверить в самый яркий апсет года в ММА — досрочную победу Тиаго Сантоса.

Ставка: победа Сантоса в 1-3 раундах за 7.00.