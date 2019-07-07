Мухова — Плишкова, Пелья — Раонич. Экспресс на 4-й круг Уимблдона-2019

8 июля в матче четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Каролина Мухова сыграет с Каролиной Плишковой, а у мужчин Гидо Пелья встретится с Милошем Раоничем. Букмекеры отдают явное предпочтение Плишковой и Раоничу: сделать ставку на победу чешки можно с коэффициентом 1.17, успех канадца идёт за 1.21.

Анализ матча Каролина Мухова — Каролина Плишкова (08.07.2019)

Это будет вторая очная встреча чешских спортсменок на мейджорах в 2019 году. На Australian Open Мухова уверенно прошла квалификацию, но ничего не смогла противопоставить грозной сопернице в первом круге — 3:6, 2:6. Плишкова заработала 10 брейк-пойнтов и выигрывала в районе 70% розыгрышей хоть с первой, хоть со второй подачи.

Её соотечественница впервые в карьере дошла до второй недели ТБШ, что само по себе достижение. Впрочем, Муховой сильно повезло с сеткой: Александра Крунич и Мэдисон Бренгл в лучшем случае тянут на середняков тура, а крепкая Анетт Контавейт по-прежнему отличается нестабильностью.

До Уимблдона 22-летняя теннисистка ни разу не выиграла на траве в этом сезоне. В Хертогенбосхе она вылетела в первом же раунде, но там был решающий сет и достойный оппонент — американка Элисон Риске хорошо чувствует себя на грассовом покрытии, так что ничего зазорного тут нет.

Вообще Мухова не лучшим образом играет на траве и тяготеет к грунту. Кроме того, по уровню она явно уступает Плишковой, так что встреча вряд ли затянется. Скорее всего, аутсайдер возьмёт по 2-4 гейма в каждой партии и с чувством выполненного долга покинет турнир.

К сожалению, П2 в двух сетах идёт за скромные 1.48. Для экспресса можно взять и этот вариант, но мы попробуем поднять коэффициент. Варианта два — победа Плишковой с форой "-4,5 гейма" за 1.63 и ТМ 20,5 гейма за 1.70.

Ставки на матч Каролина Мухова — Каролина Плишкова

Муховой сильно повезло с сеткой: Александра Крунич и Мэдисон Бренгл в лучшем случае тянут на середняков тура, а крепкая Анетт Контавейт по-прежнему отличается нестабильностью. По уровню она явно уступает Плишковой, так что встреча вряд ли затянется. Скорее всего, аутсайдер возьмёт по 2-4 гейма в каждой партии и с чувством выполненного долга покинет турнир.

Анализ матча Гидо Пелья — Милош Раонич (08.07.2019)

А вот тут котировки букмекеров кажутся странными. Раонич, конечно, посильнее и явно будет фаворитом, но давать на его лобовую победу коэффициент 1.21 — это чересчур. Всё же опытный и техничный аргентинец никак не тянет на роль сладкой булочки.

Гидо больше любит грунт, однако в последнее время он добавил в игре на других покрытиях, стал стабильнее и ощутимо поднялся в рейтинге. Раньше барахтался за пределами топ-50, а теперь вовсю стучится в двадтцатку лучших. Год назад, например, выбил с Уимблдона Марина Чилича и добрался до третьего раунда.

Пелья много отдыхал перед Уимблдоном-2019 и сейчас, похоже, находится в отличной форме. Он уже прошёл двух подаванов, а 203-сантиметрового Кевина Андерсона и вовсе разбил в трёх партиях. Скорее всего, Пелье будет тяжело в дебюте, но со временем он адаптируется к подаче Милоша и сумеет навязать борьбу.

Канадец великолепно подаёт, но в розыгрышах смотрится не особенно здорово, да и на приёме не всегда стабилен. Собственно, достойной проверки на турнире у Раонича ещё не было: Праджнеш Гуннесваран, Робин Хасе и Райлли Опелка приятнее шустрого и техничного левши. Так что разгрома не ждём.

Для одинаров подойдёт победа Раонича + ТБ 3,5 сета за 2.25 и «вторая партия результативнее первой» за 2.50, а мы возьмём ставку «Пелья выиграет как минимум один сет» за 1.73.

Ставки на матч Гидо Пелья — Милош Раонич

Пелья много отдыхал перед Уимблдоном и сейчас, похоже, находится в отличной форме. Он уже прошёл двух подаванов, а 203-сантиметрового Кевина Андерсона и вовсе разбил в трёх партиях. Скорее всего, Пелье будет тяжело в дебюте, но со временем он адаптируется к подаче Милоша и сумеет навязать борьбу.

Экспресс на 4-й круг Уимблдона-2019

Выбор №1: ТМ 20,5 гейма в матче Мухова — Плишкова за 1.70.

Выбор №2: Пелья выиграет как минимум один сет за 1.73.

Общий коэффициент - 2.94.

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