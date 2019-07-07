Чжан Шуай — Даяна Ястремская. Прогноз: без борьбы китаянка не сдастся

8 июля в матче четвёртого круга Уимблдона в женском одиночном разряде Чжан Шуай сыграет с Даяной Ястремской. Букмекеры отдают явное предпочтение украинской теннисистке: сделать ставку на победу Ястремской можно с коэффициентом 1.57.

Анализ матча Чжан Шуай — Даяна Ястремская (08.07.2019)

Украинка стремительно прогрессирует. Ещё год назад она находилась за пределами топ-100 и практически не появлялась на мейджорах, а теперь вовсю стучится в тридцатку лучших. За шесть месяцев 2019 года она уже успела взять два титула — в Страсбурге (грунт) и Хуахине (хард).



С травой пока получается не так здорово. От участия на турнире в Ноттингеме Даяна отказалась, а в Бирмингеме и Истбурне всё закончилось в первом же круге. Справедливости ради, там и соперницы были серьёзные — Йоханна Конта и Юлия Гергёс. Немка вообще смогла оформить победу только в третьей партии.



На Уимблдоне с сеткой повезло гораздо больше. Лёгкой её назвать нельзя, но и на сложную она никак не тянет. Камилла Джорджи плохо играет на грассовом покрытии и, как правило, прекращает борьбу в стартовых раундах. То же можно сказать и про предсказуемую Викторию Голубич. Остаётся лишь один по-настоящему серьёзный оппонент.



Это Софья Кенин, она действительно представляла серьёзную опасность. С ней Ястремская испытала серьёзные проблемы, но в решающий момент выстояла и победила в трёх партиях. Помогла подача (10 эйсов против одного) и слабая реализация брейк-пойнтов у американки (4 из 13 против 5 из 9), хотя сложности на приёме Кенин доставляла исправно.



19-летняя теннисистка играет неровно, что отлично прослеживалось в матче третьего круга с Голубич. Дебют оказался провальным, при счёте 2-5 украинка взяла медицинский тайм-аут, после которого смела швейцарку с корта и уверенно довела дело до победы. Кроме того, нужно снижать число двойных ошибок, за два предыдущих круга их накопилось 15.



Опытная Шуай умеет наказывать за проблемы с подачей, так что в случае чего брейки не заставят себя ждать. Китаянка действует довольно разнообразно и ниже определённой планки опускается редко. На Уимблдоне она уже прошла Каролин Гарсию и Каролину Возняцки, причём сделала это очень уверенно.

В целом Ястремская мощнее и интереснее, но не настолько, чтобы считать её явным фаворитом. Нестабильность и высокий процент брака дадут шанс Шуай. Брать ли победу аутсайдера за 2.54 — дело вкуса, но П1 с форой "+3,5 гейма" за 1.78 и «Шуай выиграет как минимум один сет» за 1.64 выглядят неплохо.

Ставки на матч Чжан Шуай — Даяна Ястремская

Китаянка действует довольно разнообразно и ниже определённой планки опускается редко. В целом Ястремская мощнее и интереснее, но не настолько, чтобы считать её явным фаворитом. Нестабильность и высокий процент брака дадут шанс Шуай.



Ставка: Шуай выиграет как минимум один сет за 1.64.

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